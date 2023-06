1111 – Ladendieb erwischt und flüchtet

Pfersee – Am vergangenen Freitag (09.06.2023) entwendete ein 25-Jähriger diverse Gegenstände aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße und flüchtete.

Gegen 13.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter wie der 25-Jähriger diverse Gegenstände in seinen Rucksack steckte und den Supermarkt anschließend verließ. Der Mitarbeiter folgte dem 25-Jährigen und stoppte ihn. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden, wobei der Mitarbeiter den Rucksack des 25-Jährigen festhalten konnte. Der 25-Jährige flüchtete anschließend, konnte aber durch anschließende Ermittlungen identifiziert werden. Der Mitarbeiter wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls gegen den 25-Jährigen.

1112 – Auseinandersetzung zwischen Auto und Kradfahrern

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (09.06.2023) kam es zu einer Auseinandersetzung in der Lechhauser Straße zwischen einem Pkw und drei Kradfahrern im Alter von 17, 18 und 23 Jahren.

Gegen 21.15 Uhr schnitt ein 17-jähriger Kradfahrer den Pkw beim Abbiegen. Der Fahrer des Pkws machte die Kradfahrer durch Hupen auf die gefährliche Situation aufmerksam. Daraufhin bremsten die drei Kradfahrer den Pkw letztlich bis zum Stillstand aus. Anschließend forderte einer der Kradfahrer die Pkw-Besatzung auf das Fahrzeug zu verlassen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkamen, schlug einer der Krad-Fahrer gegen den Seitenspiegel des Pkws und beschädigte diesen dabei. Die Pkw-Besatzung verständigte die Polizei und die Kradfahrer flüchteten. Sie konnten wenig später im Rahmen der Fahndung gestoppt werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen die Kradfahrer.

1113 - Dieseldiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (07.06.2023), 16.00 Uhr bis Freitag (09.06.2023), 05.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere hundert Liter Diesel aus einem geparkten Lkw Am mittleren Moos. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1114 – Unfallflucht in Waschanlage

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (09.06.2023) verursachte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer einen Unfall in einer Waschanlage in der Meraner Straße und flüchtete anschließend.

Gegen 12.00 Uhr befuhr der 20-Jährige zunächst die Einfahrt der Waschanlage. Offenbar überlegte er es sich dann anders und rangierte mit seinem Pkw, um die Waschanlage wieder rückwärts zu verlassen. Hierbei fuhr er gegen den Schrankenpfosten und entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der 20-Jährige konnte wenig später durch eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung auf einem Parkplatz festgestellt werden.

Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

1115 – Diebstahl aus Gaststätte

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (09.06.2023), 12.00 Uhr bis Samstag (10.06.2023), 05.00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte am Obstmarkt ein und entwendete Bargeld.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.