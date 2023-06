35-Jähriger als Falschfahrer auf A3 unterwegs - Mann unter Drogeneinfluss - Geschädigte gesucht

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein 35-Jähriger hat nach eigenen Angaben am Samstagmorgen etwas auf einem Autobahnparkplatz vergessen. In der Folge entschloss er sich auf der A3 zu wenden und als Falschfahrer zurückzufahren. Verkehrsteilnehmer konnten den Mann stoppen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Der 35-Jährige war am Samstag, gegen 07:30 Uhr, mit seinem weißen Peugeot mit niederländischer Zulassung auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs. Als ihm kurz darauf offenbar aufgefallen ist, dass er auf dem Parkplatz Kohlsberg etwas vergessen hatte, wendete er sein Fahrzeug und wollte in entgegengesetzter Richtung wieder zum Parkplatz zurückfahren. Nach derzeitigem Stand musste mindestens ein Verkehrsteilnehmer in der Folge abbremsen und dem Pkw des Mannes ausweichen.

Die unverantwortliche Fahrt des Mannes konnte durch mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, die selbstständig eine Sperre auf der A3 gebildet haben, gestoppt werden. Eine kurze Zeit später eintreffende Streife konnte den 35-Jährigen letztendlich aus dem Verkehr ziehen.

Bereits zu Beginn der weiteren Kontrolle wurden bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Diese hatten eine Blutentnahme zur Folge. Zudem leistete der 35-Jährige im Laufe der Kontrolle Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Den Mann, der eine Sicherheitsleistung zahlen musste, erwartet nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt des Mannes gefährdet worden sind und weitere Zeugen, sich bei der Dienststelle unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss entsorgt Betäubungsmittel vor Kontrolle - Weitere Drogenfahrt am Freitag festgestellt

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM U. MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei zwei Verkehrskontrollen der Aschaffenburger Polizei konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Ein 25-Jähriger versuchte kurz vor seiner Anhaltung noch seine Betäubungsmittel unbemerkt zu entsorgen. Gegen beide Fahrer wird nun ermittelt.

Erste Kontrolle am späten Donnerstagabend

Am Donnerstag, gegen etwa 22:40 Uhr, geriet der VW eines 25-Jährigen ins Visier der Streife der Aschaffenburger Polizei und sollte in der Schweinheimer Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Noch bevor der Pkw stoppte, konnten die Beamten feststellen, wie aus dem Fenster auf der Beifahrerseite ein kleines Päckchen geworfen wurde.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten beim Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, was eine Blutentnahme und eine Anzeige für den Mann zur Folge hatte. Bei dem entsorgten Päckchen handelte es sich um eine geringe Menge Marihuana, weswegen gegen den 25-Jährigen auch ermittelt wird.

Beim 22-jährigen Beifahrer konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Weitere Verkehrskontrolle am Freitag

Ein weiterer Pkw-Fahrer wurde "Im Traubenlob" am späten Freitagabend gestoppt. Bei dem 22-jährigen Mercedes-Fahrer ergaben sich ebenfalls Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Der ebenfalls positive Vortest hatte auch für ihn eine Blutentnahme und eine Anzeige zur Folge.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Wie die Verkehrsbilanz der unterfränkischen Polizei aus dem Jahr 2022 zeigt, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Bei den Unfällen unter berauschenden Mitteln oder Medikamenten stieg die Zahl sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). Für beide Unfallarten stellt dies ein Höchststand in den letzten 10 Jahren dar. Besonders häufig sind Pkw-Fahrende und Radfahrende an Alkoholunfällen beteiligt. Jeder 5. getötete Verkehrsteilnehmer kam bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ums Leben.

„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.“ (Polizeipräsident Detlev Tolle)

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Nach Verkehrsunfall mit mehreren Pkw – Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag wurden zwei Unfallbeteiligte – dem Anschein nach zunächst lediglich – leicht verletzt. Der Zustand des 62-jährigen Unfallverursachers verschlechterte sich im Krankenhaus jedoch erheblich. Die Unfallaufnahme unter Hinzuziehung eines Sachverständigen hatte eine Vollsperrung zur Folge.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der 62-Jährige mit seinem Seat gegen 15:20 Uhr den Dr.-Willi-Reiland-Ring in Fahrtrichtung City-Tunnel. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in der Folge in den Gegenverkehr und touchierte zwei entgegenkommenden Pkw. Er kam letztendlich an der Außenwand seines Fahrstreifens zum Stillstand.

Zwei Streifen der Aschaffenburger Polizei begaben sich an die Unfallörtlichkeit und begannen mit der Unfallaufnahme. Der 62-Jährige und der 55-jährige Fahrer eines der weiteren beteiligten Pkw wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und kamen zunächst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Noch während der Unfallaufnahme erreichte die Polizei die Mitteilung aus dem Krankenhaus, dass der 62-Jährige notoperiert wird und ein Ableben nicht ausgeschlossen werden kann. Ob die Verletzung eine Folge des Verkehrsunfalls ist oder möglicherweise ein medizinischer Grund ursächlich ist, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde daraufhin zur Unfallaufnahme ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Vollsperrung des Dr.-Willi-Reiland-Rings dauerte in der Folge bis etwa 20:00 Uhr an.

Die Aschaffenburger Polizei bitten Zeugen, die den Verkehrsunfall selbst oder den Seat des Mannes bereits kurz zuvor beobachten konnten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Unbekannte randaliert auf Hochzeitsfeier - 54-Jähriger mit Pfefferspray verletzt

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Bei einer Hochzeitsfeier am Freitagabend hat eine Unbekannte einen 54-Jährigen mit einer Vase beworfen und beleidigt. Im Anschluss sprühte sie diesem Pfefferspray ins Gesicht. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Unbekannte betrat erstmals gegen 22:30 Uhr das Hotel im Leerweg und wurde vom Brautpaar gebeten, dieses wieder zu verlassen. Dem kam die Frau zunächst nach. Gegen 23:00 Uhr tauchte sie jedoch erneut auf, beleidigte zunächst den 54-jähigen Bräutigam und warf eine Vase nach diesem. Im Außenbereich des Hotels sprühte sie ihm schließlich Pfefferspray in die Augen, wodurch dieser leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienstbetreut werden musste.

Auf dem Parkplatz des Hotels befand sich zum Zeitpunkt der Tat ein Paar, welches diesen kurz darauf mit einem Cabrio verlassen hat. Diese gaben gegenüber dem Geschädigten an, dass die Unbekannte gegen 22:30 Uhr mit einem Taxi zur Tatörtlichkeit gekommen sei.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

165 cm groß

30 Jahre alt

Schulterlange Haare

Bekleidet mit dunklem Rock, Oberteil mit Blumenmuster

Die Obernburger Polizei führt die Ermittlungen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden genannten Zeugen vom Parkplatz, der Taxifahrer und Hotelgäste, die sonst sachdienliche Hinweise zur Tat und der unbekannten Täterin geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstagabend wurde aus einem in der Marienstraße geparkten Pkw eine Geldbörse entwendet.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Dienstag, 18:30 Uhr, bis Freitag, 18:00 Uhr, wurde ein in der Riegelstraße geparkter Mercedes im Bereich des linken Außenspiegels angefahren.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 21:15 Uhr, wurde in der Franz-Kleespies-Straße ein geparkter Audi mutwillig zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstag, im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde in der Kirchgasse ein dort geparkter Pkw und ein Rollladen mit einem schwarzen Edding-Stift beschmiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 12:00 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Lindenstraße ein geparkter Daimler angefahren.

ESCHAU U. MÖNCHBERG, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurde aus einem Skoda Oktavia eine Handtasche entwendet. Das Fahrzeug war in der Elsavastraße in Eschau und im Anschluss in der Langgasse in Mönchberg geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde in der Mainstraße ein geparkter VW im Bereich des linken Außenspiegels angefahren.

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Samstag, gegen 17 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz „Am Stadtweg“ ein geparkter Opel Corsa im Bereich der Beifahrerseite angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.