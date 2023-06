ERDING Wie berichtet fanden am heutigen Samstag mehrere angemeldete Versammlungen in Erding statt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz: Es ereigneten sich keine relevanten Sicherheitsstörungen.

Bereits gegen 09:30 hatten sich mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer der größten Versammlung unter dem Motto „Stoppt die Heizungsideologie“ auf dem Erdinger Volksfestplatz eingefunden. In der Spitze befanden sich dort nach Schätzungen der Polizei bis zu 13.000 Personen.

An einem Demonstrationszug „Stoppt die Ampelregierung“ in der Erdinger Innenstadt nahmen etwa 1.100 Menschen teil, bei der angemeldeten Versammlung „Gruber bleib bei Deinen Leisten“ konnten zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer festgestellt werden. An einem Infostand der AfD fanden sich in der Spitze etwa 150 Personen ein.

Begleitet wurde das hohe Besucheraufkommen durch erhebliche Verkehrsbehinderungen auf den An- und Abfahrtswegen. Aufgrund der Verkehrsauslastung wurde die Ausfahrt Erding Nord der naheliegenden Flughafentangente vorübergehend gesperrt. Trotz einer Vielzahl von Falschparkern im gesamten Umfeld des Versammlungsgeländes gelang es, die Rettungswege durchgehend freizuhalten.

Das taktische Konzept des Einsatzleiters und Leiter der Polizeiinspektion Erding, Polizeidirektor Rainer Kroschwald, ist aufgegangen: „Ich freue mich über den durchgehend friedlichen Verlauf der heutigen Versammlungen und das besonnene Verhalten weitgehend aller Teilnehmenden.“