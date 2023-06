AICHEN. Am Samstagvormittag ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Memmenhausen und Muttershofen auf Höhe von Nachstetten ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine vierköpfige Familie fuhr gegen 09:20 Uhr mit ihrem PKW auf der Staatsstraße von Muttershofen in Richtung Memmenhausen, als ein weißer BMW von der Nachstettener Straße auf die Staatsstraße einfuhr und der Familie die Vorfahrt nahm. Bei dem Zusammenstoß fuhr der PKW der Familie ungebremst in die linke Seite des BMWs, der in einen angrenzenden Graben geschleudert wurde. Die darin befindliche 32-jährige Fahrzeuglenkerin und deren Beifahrerin konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Vater und die zwei Kinder der Familie wurden leicht verletzt und die Mutter ebenfalls schwer. Sie wurden durch mehrere Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro. Die Straße war ca. zwei Stunden gesperrt. Bei dem Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Ziemetshausen, Thannhausen, Memmenhausen und Aichen mit insgesamt 51 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls waren mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (PI Krumbach)

