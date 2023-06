KITZINGEN. Am Samstagvormittag ist in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Ein Abbrennen des Rückgebäudes konnte jedoch nicht verhindert werden.

Die Mitteilung über den Brand in dem Haus in der Oberen Neuen Gasse ging gegen 10:00 Uhr bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Eine Streife der Kitzinger Polizei und die örtliche Feuerwehr begaben sich umgehend an die Brandörtlichkeit. Die Floriansjünger konnten ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude unterbinden, jedoch nicht verhindern, dass das Rückgebäude komplett abgebrannt ist. Auch der Dachstuhl des Wohnhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ein Feuerwehrmann und zwei Polizeibeamte erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen und versucht nun neben der Brandursache auch die genaue Schadenshöhe zu klären.