TITTLING, LKR. PASSAU. Am 09.06.2023 um 15.45 Uhr, ereignete sich auf der B85 bei Tittling ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 74-jähriger Motorradfahrer getötet wurde.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer bog mit seinem Fahrzeug von der Passauer Straße kommend nach links auf die B85 in Fahrtrichtung Passau ein. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, welcher die B85 ebenfalls in Richtung Passau befuhr. Der Motorradfahrer fuhr ungebremst in das Heck des Pkw und kam dabei zu Sturz.

Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 18-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Durch die Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Gutachten angeordnet. Die B85 musste im Bereich der Unfallörtlichkeit für mehrere Stunden gesperrt werden.

Zur Absicherung und Verkehrslenkung waren die Feuerwehren Tittling, Neukirchen v. Wald und Eging am See im Einsatz.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, PHKin Schindler, 0851/9511-1400

Veröffentlicht am 10.06.2023, 08:20 Uhr