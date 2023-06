1106 – Nachtrag zur Pressemeldung Nr. 1101 vom 7. Juli 2023 (bereits regional berichtet)

Fortschreibung:

-------------------------------In Absprache mit der Staatsanwaltschaft-------------------------

Bissingen - Eine mittig in der Kolonne fahrende 22-jährige Traktor-Fahrerin versuchte noch dem entgegenkommenden Sattelzug auszuweichen und touchierte dabei die rechte Leitplanke. Die entgegenkommende Zugmaschine des Sattelzugs prallte daraufhin seitlich gegen den Traktor, der durch den Aufprall nach links von der Fahrbahn abkam und über eine Böschung abkippte. Während das angehängte Güllefass an der Böschung quer zum Stehen kam, kippte der Traktor seitlich aufs Dach. Durch den Aufprall erlitt die 22-jährige Traktor-Fahrerin aus dem nördlichen Landkreis Dillingen tödliche Verletzungen. Der Sattelzug kam über die Gegenfahrbahn ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Ein hinter dem Sattelzug befindlicher Opel Astra konnte dem umgestürzten Traktor-Gespann nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen das Güllefass. Dabei wurden der 31-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Ein hinter der verunfallten Traktor-Fahrerin fahrender Opel Combo kam noch rechtzeitig zum Halten, bevor der Sattelzug über die Gegenfahrbahn schleuderte. Dabei wurde das Fahrzeug von umherfliegenden Trümmerteilen beschädigt. Die beiden Insassen im Alter von 39 und 65 Jahren erlitten einen Schock.

Bei der Unfallaufnahme stellte die hinzugerufenen Beamten fest, dass der 57-jährige Lkw-Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Er wurde daraufhin zur Blutentnahme und weiteren Sachbearbeitung auf die Inspektion gebracht.

Das Amtsgericht Augsburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 57-jährige Unfallverursacher befindet sich in Untersuchungshaft.

Sowohl der Sattelzug des Unfallverursachers als auch der Traktor und der verunfallte Opel Astra mussten nach Abschluss der Unfallaufnahme teils aufwendig abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest.

An der Unfallstelle befanden sich Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg, sowie der Feuerwehren Bissingen, Hochstein, Donaumünster und Erlingshofen. Durch einen hinzugerufenen Polizeihubschrauber wurden Luftbilder der Unfallstelle gefertigt. Außerdem wurde durch die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens bestellt.

Die Unfallstelle war bis um 16.00 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

1107 – Schwerer Unfall beim Abbiegen: Drei Verletzte (bereits regional berichtet)

Harburg - Gestern (08.06.2023), übersah eine 67-jährige Autofahrerin gegen 15.00 Uhr beim Einbiegen vom Bahnhof Mündling auf die Kreisstraße DON 24 in Richtung Gunzenheim einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer im Querverkehr. Der 49-jährige Buchdorfer, der geradeaus in Richtung Harburg unterwegs war, prallte mit seiner Maschine frontal in den ausfahrenden Pkw. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in das Ulmer Universitätsklinikum geflogen. Die Unfallverursacherin kam mit leichteren Verletzungen in die Donau-Ries-Klinik. Ihre 56-jährige Beifahrerin erlitt durch die Airbagauslösung im Pkw unter anderem eine Augenverletzung und wurde in das Universitätsklinikum nach Augsburg eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, diese mussten abgeschleppt werden. 42 Einsatzkräfte der Feuerwehren Harburg und Mündling waren vor Ort. Die Kreisstraße DON 24 musste zur Bergung und Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden.

1108 – Unfall bei Spurwechsel / Zeugenaufruf

Dasing / Autobahn 8/ Fahrtrichtung West - Am Mittwoch (07.06.2023) ereignete sich gegen 06.30 Uhr auf der Autobahn 8 ein Unfall.

Ein 62-Jähriger wollte einen Lastkraftwagen überholen. Hierzu wechselte er den Fahrstreifen. Dabei übersah er scheinbar einen von hinten herannahenden 23-Jährigen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 62-Jährigen auf. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 0821/323-1910 an die Autobahnpolizei Gersthofen zu wenden.

1109 – Unbekannte beschädigen geparkte Autos in Langenneufnach (bereits regional berichtet)

Lagenneufnach - Gestern (08.06.2023) wurden gegen 03.00 Uhr in der Fellhornstraße 17 in Langenneufnach, an 4 geparkten Pkw`s, durch zwei unbekannte Täter die Außenspiegel beschädigt. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. An den Pkw`s entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich unter 08232/9606-0 bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen zu melden.

1110 – Schwerer Fahrzeugmangel an Sattelzug

Zusmarshausen / Autobahn 8 / Fahrtrichtung München - Am Mittwoch (07.06.2023) kontrollierte der Gefahrguttrupp der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg gegen 12.00 Uhr einen Sattelzug auf der Autobahn 8.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen stark defekter Reifen fest, bei dem bereits die Karkasse zum Vorschein kam. Aufgrund der massiven Beschädigungen drohte der Reifen jederzeit zu platzen. Dies hätte zu einer gefährlichen Verkehrssituation führen können. Zudem stellten die Polizisten vor Ort fest, dass die Höhe des Sattelzuges überschritten wurde. Die Polizei begleitete den Sattelzug zur nächsten Werkstatt, wo der Mangel behoben wurde.

Die Polizei leitete ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter ein. Der Fahrer musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 447,50 Euro hinterlegen.