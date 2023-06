BAMBERG. In der Zeit vom 3. Juni bis 6. Juni beschädigten Unbekannte ein geparktes Fahrzeug. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Zwischen dem 3. Juni und dem 6. Juni haben Unbekannte einen Opel Meriva beschädigt, welcher auf dem Anwohnerparkplatz am Grünhundsbrunnen in Bamberg geparkt war. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie an der Fahrertür ein eingeritztes Hakenkreuz fest.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter 0951-9129405 um Zeugenhinweise.