SINZING. BAB A 3. LKR. REGENSBURG. Die Fahrt nach Budapest endet für einen 47-jährigen Autofahrer in der Justizvollzugsanstalt. Eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Regensburg stellte bei der Verkehrskontrolle am 8. Juni 2023 circa 500 Gramm Marihuana und rund 200 Gramm Haschisch sicher.

Ein 47-jähriger Autofahrer war am Donnerstagmorgen am Weg von Niederlande nach Budapest und wurde auf der BAB A 3 auf Höhe der Ausfahrt Sinzing von einer Polizeistreife kontrolliert. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Polizeibeamten das Fahrzeug des 47-jährigen Ungarn. Dabei fanden sie rund 500 Gramm Marihuana und circa 200 Gramm Haschisch und stellten die Betäubungsmittel als Beweismittel sicher.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und am 9. Mai einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. So endete die Fahrt nach Budapest in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Bearbeitung des Falls. Den tatverdächtigen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz.