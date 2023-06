918. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung – Moosach

Am Donnerstag, 08.06.2023, gegen 20:00 Uhr, befand sich eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München im Garten ihres Wohnanwesens und stellte fest, wie ein Mann sie von einem Fenster der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtete. Dieser stand mit unbekleidetem Oberkörper und heruntergelassener Hose vorm Fenster und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Die 58-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Der 62-jährige Tatverdächtige konnte in seiner dortigen Wohnung festgenommen werden und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

919. Bedrohung in Gaststätte – Ramersdorf

Am Mittwoch, 07.06.2023, gegen 23:45 Uhr, betrat ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Gaststätte. Dort zeigte er einem 56-jährigen Mitarbeiter ein Messer, welches er im Hosenbund mitführte. Der Mitarbeiter verständigte den Notruf der Polizei.

Gegenüber den Einsatzkräften erklärte der 56-Jährige, dass es sich bei dem 28-Jährigen um einen ehemaligen Mitarbeiter der Gaststätte handelte, welcher vor kurzem entlassen worden war. Der Tatverdächtige fragte explizit nach dem Chef, welcher sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Gaststätte befand. Anschließend verließ der 28-Jährige die Örtlichkeit.

Der 28-Jährige konnte am Freitag, 09.06.2023, an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (u. a. Bedrohungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

920. Versuchter Raub – Hauptbahnhof

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 01:10 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich der Tramhaltestelle Hauptbahnhof in der Arnulfstraße. Dort wurde er von mehreren, ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen. Einer der Männer schlug dem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, während ein anderer eine Tüte wegnahm, die dieser mitführte.

Als ein Zeuge sich in die Auseinandersetzung einmischte, flüchteten die Täter und ließen die Tüte mit Inhalt zurück.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei konnte einer der Tatverdächtigen festgenommen werden. Dabei handelt es sich um einen 27-Jährigen, polnische Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 24-Jährige erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesicht und wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden anderen Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,75 m groß, dunkle Hautfarbe, schulterlange Dreadlocks, sprach Englisch

Täter 2:

Männlich, ca. 40 – 50 Jahre alt, ca. 1,77 m groß, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkelblonde Haare, sprach gebrochenes Deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Hauptbahnhofs Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

921. Brandfall – Ramersdorf

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 01:35 Uhr, stellte ein Zeuge fest, dass sich aus einem Altkleidercontainer im Bereich der Triester Straße Rauch entwickelte. Er verständigte sofort den Notruf der Polizei. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand im Inneren des Containers schnell löschen.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Kurz zuvor, gegen 00:45 Uhr, stellte eine Polizeistreife im Rahmen der Streifenfahrt mehrere brennende Grillanzünder fest. Diese befanden sich auf den Gehsteigen in der Rosenheimer Straße und der Claudius-Keller-Straße. Hierbei kam es zu keinem Sachschaden.

Bei der Absuche durch die Polizei in der näheren Umgebung konnten weitere Bruchstücke von Grillanzündern aufgefunden und sichergestellt werden.

Ein Zusammenhang zwischen den aufgeführten Fällen kann nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Triester Straße, U-Bahnhof Karl-Preis-Platz, Rosenheimer Straße, Claudius-Keller-Straße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

922. Staatsschutzrelevantes Delikt – Waldtrudering

Am Freitag, 09.06.2023, gegen 03:00 Uhr, ging ein Notruf ein, dass ein Mobilfunkmast im Bereich „Am Lüßl“ brennen würde. Das Feuer konnte daraufhin durch die Feuerwehr vor Ort gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mobilfunkmast durch den Brand vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt.

Das Kommissariat 43 der Münchner Kriminalpolizei hat hier nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

923. Terminhinweis:

Das Polizeipräsidium München und der Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. veranstalten ein spezielles Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürgerinnen und Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit Sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir bereits seit mehr als zehn Jahren ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht.

Im Bereich der Kriminalprävention wird unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen.

Für das nächste Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland am Donnerstag, 29.06.2023 sind noch einige Plätze verfügbar.

Weitere Termine im Jahr 2023:

Donnerstag, 20.07.2023

Donnerstag, 10.08.2023

Donnerstag, 05.10.2023

Treffpunkt ist der Verein „Münchner Blaulicht“, Bonner Straße 2, 80804 München.

Gemeinsam geht es dann um 08:00 Uhr mit einem Omnibus nach Aufhofen, wo Ihnen in der Gaststätte „Jägerwirt“ speziell geschulte Beamte aus den Bereichen der Kriminal- und der Verkehrspolizei wertvolle Tipps und Anregungen geben, die Sie vor künftigem Schaden bewahren sollen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen runden wir das Programm mit einer interessanten Stadtführung in Bad Tölz ab. Gegen 17:00 Uhr wird der Bus wieder in München ankommen.

Das Polizeipräsidium München führt die Fahrt in Kooperation mit dem Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. durch, der sich neben der Kriminalprävention auch stark für die Verkehrsprävention einsetzt.

Der Unkostenbeitrag beträgt 15,- € / Person. Nehmen Sie doch mit Ihrem Partner oder einer anderen Begleitperson teil! Die Kosten je Teilnehmer beinhalten die Busfahrt, eine Tasse Kaffee, ein Mittagessen mit Getränk sowie die Stadtführung in Bad Tölz.

Bei Interesse an der Veranstaltung melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 089/6216-3616 an (Mo. - Fr.: 09:00 Uhr – 14:00 Uhr).

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!