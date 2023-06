Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

WEIßENOHE, Lkr. Forchheim. Am Donnerstagnachmittag wurden eine Frau und ihre beiden Kinder auf einer Wanderung von einem umstürzenden Baum getroffen und zum Teil schwerstverletzt.

Kurz nach 15 Uhr am Donnerstag befand sich eine vierköpfige Familie auf einer Wanderung am Rande des Ortsteils Dorfhaus, als ein am Wegrand stehender Baum umstürzte. Der Stamm traf die 34-jährige Mutter sowie ihren achtjährigen Sohn und die vierjährige Tochter. Der Vater und die Großmutter, welche die Familie begleiteten, liefen wenige Meter weiter vorne und blieben unverletzt. Glücklicherweise waren mehrere Ersthelfer, darunter zwei Ärzte, in unmittelbarer Nähe. Diese begannen umgehend mit der Erstversorgung. Beide Kinder mussten noch vor Ort reanimiert werden. Kurz darauf eintreffende Notärzte konnten die Verletzten dann für einen Transport in umliegende Kliniken stabilisieren. Dort erlag der Sohn später seinen schweren Verletzungen. Die Tochter befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. Sie verbleibt zusammen mit der Mutter zur weiteren Behandlung in einer Klinik.

Wie bereits berichtet, hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler erhalten Unterstützung von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts. Entgegen gestriger Meldungen wird noch geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem Unwettergeschehen besteht.