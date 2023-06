WUNSIEDEL. Am Mittwochabend meldeten Passanten ein brennendes Auto im Bereich des Silberhauses an der B303.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Gegen 21 Uhr des Mittwochs geriet ein abgestellter Peugeot auf einem Parkplatz an der B303 in Brand. Die Feuerwehr konnte

den Brand schnell löschen. Das Fahrzeug wurde nach einer Polizeikontrolle Mitte Mai auf dem Parkplatz aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes

abgestellt. Der Besitzer hatte den Peugeot trotz mehrfacher Aufforderung nicht entfernt. Durch den Brand entstand ein Schaden in Höhe von

5.000 Euro.



Bislang ist die Ursache für den Brand ungeklärt. Die Kriminalpolizei Hof wurde verständigt und ermittelt in alle Richtungen.