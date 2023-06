A9. Am Mittwoch fanden Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei einer Kontrolle auf der Autobahn Amphetamin im zweistelligen Grammbereich bei einem 33-Jährigen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwochnachmittag, 15 Uhr, wurde ein Kleintransporter auf der Autobahn A 9 kontrolliert. Dabei fanden die Beamten beim 33 Jahre alten Beifahrer eine Kleinmenge an Haschisch und Amphetamin im kleinen zweistelligen Grammbereich. Zudem konnte bei ihm noch ein geringer Betrag an Falschgeld aufgefunden werden, der ebenfalls beschlagnahmt wurde. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen.