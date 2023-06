A7/Altenstadt. Am 08.06.2023 gegen 18:45 h ereigneten sich auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen auf Höhe der AS Altenstadt nahezu zeitgleich, aber unabhängig voneinander, 2 Verkehrsunfälle.

Aufgrund plötzlich einsetzenden Starkregens kam zunächst ein 69-jähriger Pkw-Lenker aufgrund Aquaplanings nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte er gegen diverse Verkehrszeichen, durchbrach den Wildschutzzaun und kam danach im Grünstreifen zum Stillstand. Der Fahrzeugführer und seine Beifahrerin kamen aber mit dem Schrecken davon und wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Wenige Minuten später verlor dann eine 32-jährige Fahrzeugführerin an nahezu selber Stelle die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte ebenfalls aufgrund Aquaplanings nach rechts. Anschließend überfuhr Sie die angrenzende Leitplanke wodurch sich ihr Pkw mehrmals überschlug. Danach kam das Fahrzeug hinter dem Wildschutzzaun zum Stehen. Auch hier hatte die Fahrerin Glück im Unglück und kam lediglich mit leichten Verletzungen ins Klinikum Memmingen.

Insgesamt entstanden erhebliche Sachschäden an den verunfallten Fahrzeugen und diversen BAB-Einrichtungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Bis zur Bergung der Fahrzeuge war die FFW Altenstadt und die Autobahnmeistereien Memmingen und Vöhringen eingesetzt.

