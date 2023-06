913. Kellerbrand – Maxvorstadt

Am Dienstag, 06.06.2023, gegen 16:35 Uhr, bemerkte die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Türkenstraße Rauch aus einem Kellerschacht aufsteigen. Sie verständigte unverzüglich den Notruf.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei konnten vor Ort ein brennendes Kellerabteil ausfindig machen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursachenfeststellung hat das Fachkommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

914. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer – Lehel

Am Mittwoch, 07.06.20223, gegen 11:50 Uhr, fuhr ein 66-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW die Rumfordstraße stadtauswärts. Auf Höhe des Anwesens Nummer 26 beabsichtigte der 66-Jährige eine ihm vorausfahrende Radfahrerin zu überholen. Zeitgleich fuhr eine 67-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad, Pedelec KTM, auf der Rumfordstraße in entgegengesetzter Richtung stadteinwärts.

Bei dem Überholvorgang erfasste der 66-jährige Pkw-Fahrer das Fahrrad der 67-Jährigen frontal. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau auf die Motorhaube geladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und von dort wieder nach vorne auf die Fahrbahn. Die 67-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 66-Jährige wurde nicht verletzt.

An dem Pkw entstand ein Totalschaden. Das Pedelec wurde leicht beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Rumfordstraße für den Fahrverkehr in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

915. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw – Schwabing

Am Mittwoch, 07.06.2023, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Opel die Schleißheimer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Ackermannstraße bog er bei Grünlicht, jedoch unter Missachtung des Verkehrszeichens Nummer 214-20 „vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts“ nach links in die Ackermannstraße.

Zur selben Zeit fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Daimler (Taxi) die Schleißheimer Straße stadteinwärts. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei Fahrgäste (ein 48-jähriger Mann und eine 51-jährige Frau).

Die Kreuzung zur Ackermannstraße / Karl-Theodor-Straße überquerte er bei Grünlicht in gerader Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw.

Durch den Unfall wurde der 30-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Fahrgäste blieben unverletzt.

Beide Pkw wurden schwer beschädigt und wurden von der Unfallstelle geschleppt.

Während der Unfallaufnahme musste die Schleißheimer Straße in südlicher und die Ackermannstraße in östlicher Fahrtrichtung gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

916. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Thalkirchen

Am Mittwoch, 07.06.2023, gegen 15:00 Uhr, saß ein 45-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau in der Grünanlage des Schlichtweges und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Währenddessen hielt er Blickkontakt zu einer 31-Jährigen mit Wohnsitz in München, die sich umgehend an einen Passanten in der Nähe wandte.

Dieser hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife fest. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiinspektion 23 (Giesing), wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Gegen ihn wurde Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen erstattet.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

917. Täterfestnahme nach zurückliegendem Einbruchdiebstahl – Maxvorstadt

Zwischen Sonntag, 28.05.2023, gegen 01:50 Uhr, und Montag, 29.05.2023, gegen 09:40 Uhr, verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter Zutritt zu einem Ladengeschäft in den Stachus Passagen und entwendete Bargeld aus der dort befindlichen Kasse. Unter Mitnahme der Beute konnte der Täter unerkannt flüchten.

Im Rahmen einer umfangreichen Spurensicherung wurden unter anderem auch Lichtbilder der Videoüberwachung aus der Ladenzeile gefertigt. Anhand dieser konnten zivile Beamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) und der Polizeiinspektion 14 (Westend) den Tatverdächtigen wiedererkennen und am Mittwoch, 07.06.2023, in der Schillerstraße / Landwehrstraße festnehmen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der bereits polizeibekannte 25-Jährige wurde zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 25-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.