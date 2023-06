WASSERBURG AM INN, LKR. ROSENHEIM. Ein Sachschaden in Höhe von mindestens mehreren Hunderttausend Euro, möglicherweise noch höher, aber zum Glück keine Verletzten. So lautet die vorläufige Bilanz nach einem Brand in der Wasserburger Altstadt am Donnerstag, 8. Juni 2023. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Anwohner meldeten der Integrierten Leitstelle (ILS) am frühen Donnerstagmorgen (08.06.2023) gegen 05.20 Uhr den Brand in einem Mehrparteienhaus in der Altstadt von Wasserburg. Neben zahlreichen Feuerwehren aus der Region, fuhren auch Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Wasserburg sofort an den Brandort in der Straße „Weberzipfel“. Zu dem Zeitpunkt konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Stockwerk festgestellt werden. Die Bewohner des Hauses befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr im Gebäude.

Zwar konnten die Helfer der Feuerwehren den Brand löschen, jedoch hatten sich die Flammen bereits auf die darüberliegende Wohnung und auch auf das Dach ausgebreitet. Und auch zumindest ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus wurde beschädigt. Die Bewohner der angrenzenden Häuser mussten allesamt aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Die Behörden baten alle Anwohner, aufgrund der starken Rauchentwicklung, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauern derzeit immer noch an.

Nach einer ersten Einschätzung dürfte der entstandene Sachschaden an den betroffenen Wohnhäusern mehrere Hunderttausend Euro, möglicherweise sogar mehr betragen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand aber zum Glück niemand.

Beamte des Rosenheimer Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen vor Ort die Ermittlungen für die Kriminalpolizei. Zur Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden, die Ermittlungen hierzu dauern an.