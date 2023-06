SAALDORF-SURHEIM, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Beim Einfahren in eine übergeordnete Straße missachtete ein Pedelec-Fahrer am Mittwochabend, 7. Juni 2023, die Vorfahrt eines Pkw-Lenkers und es kam zum Zusammenstoß. Der 43-jährige Radfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein Sachverständiger unterstützt die ermittelnden Beamten der Polizeiinspektion Freilassing bei der genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs.

Der folgenschwere Verkehrsunfall passierte am Mittwoch (07.06.2023) gegen 20.00 Uhr im Gemeindebereich von Saaldorf-Surheim auf der Kreisstraße BGL2 auf Höhe Kleingerstetten. Ein 43 Jahre alter Mann aus Freilassing bog mit seinem Pedelec zu dieser Zeit von Kleingerstetten kommend nach links in die übergeordnete Kreisstraße BGL2 ein. Dabei übersah der Radfahrer einen Pkw, der von einem 64-Jährigen aus dem Gemeindegebiet von Saaldorf-Surheim gelenkt wurde und der mit seinem Fahrzeug auf der bevorrechtigten Kreisstraße, von links kommend, unterwegs war. Der Pkw-Fahrer konnte den Zusammenstoß mit dem einfahrenden Pedelec-Fahrer nicht mehr verhindern. Bei der Kollision erlitt der 43-jährige Radfarer so schwere Verletzungen, dass er leider noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Lenker wurde mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Freilassing nahmen den Verkehrsunfall auf. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde von den Beamten ein Sachverständiger an der Unfalllstelle hinzugezogen, der entsprechende Gutachten zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs erstellen soll. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden dazu sichergestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Surheim stellte den Brandschutz sicher, unterstützte bei der Bergung der Fahrzeuge und übernahm die Verkehrslenkung. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Surheim leisteten außerdem Erste Hilfe. Ferner waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt, ein Team des Kriseninterventionsteams (KIT) sowie mehrere Rettungswägen und ein Bestattungsdienst eingesetzt.

An dem beteiligten Pkw entstand ein erheblicher Frontschaden im geschätzt fünfstelligen Bereich. Das Pedellec wurde bei der Kollision vollständig zerstört. Beide Fahrzeuge wurden durch ein hinzugezogenes Abschleppunternehmen geborgen.