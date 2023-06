HALLSTADT. Mit der „WhatsApp-Masche“ ergaunerten Betrüger am Mittwoch über 7.000 Euro in Hallstadt.

Bereits am Dienstagnachmittag erhielt eine Hallstädterin über WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannte Nummer. Darin steht: „Mein Handy ist defekt. Ich habe eine neue Nummer.“ Die Angeschriebene denkt, dass es sich um ihre Enkelin handelt, die ihr schreibt. Deswegen lässt sie sich auf den unbekannten Kontakt ein. Es entwickelt sich eine rege Kommunikation in der die vermeintliche Enkelin ihre Großmutter schließlich um finanzielle Hilfe bittet. Es müssten dringend Überweisungen durchgeführt werden. Die Betrüger können die Rentnerin so am Mittwoch zu drei Transaktionen in die Schweiz bewegen. Insgesamt werden über 7.000 Euro transferiert.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Oberfranken erneut vor dieser Betrugsmasche: