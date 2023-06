Diebstahl aus Friseursalon – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Am späten Mittwochvormittag betrat eine Unbekannte einen Friseursalon und entwendete bei einer günstigen Gelegenheit das Mobiltelefon einer Angestellten. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Unbekannte betrat den Salon in der Spessartstraße gegen 11:15 Uhr und erkundigte sich über diverse Produkte. Sie hielt sich hierfür längere Zeit im Bereich der Kasse auf. Als sie das Geschäft gegen 11:35 Uhr wieder verlassen hatte, stellte eine Angestellte das Fehlen ihres IPhone fest, welches auf der dortigen Theke lag.

Die mutmaßliche Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

20 Jahre alt

160 cm groß

lange schwarze Haare, zum Zopf gebunden

bekleidet mit weißem Oberteil, schwarzer Jogginghose mit rot-weißen Streifen, trug einen Mundschutz

Die Aschaffenburger Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weiterer Diebstahl aus Friseursalon – Obernburger Polizei führt Ermittlungen

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. In den Mittagsstunden des Mittwochs betrat ein Unbekannter unter einem Vorwand einen Friseursalon und entwendete das Handy und den Geldbeutel einer Kundin. Die Obernburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Mann betrat gegen 12:10 Uhr den Salon in der Frühlingstraße und fragte zunächst mehrfach nach einem Termin. Nachdem dies abgelehnt wurde, betrat er das Geschäft kurze Zeit später erneut mit Flyern und bot an, die Fenster des Ladens zu putzen. In einem unbemerkten Moment entwendete er die Geldbörse und das Handy einer Kundin, die sich gerade nicht an ihrem Platz befand. Im Anschluss verließ er das Geschäft.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

25 Jahre alt

Dunkel gekleidet, weiße Turnschuhe, trug OP-Maske

Bei den Ermittlungen vor Ort wurde zudem festgestellt, dass der Unbekannte sich auch in einem angrenzenden Salon in der Bahnhofstraße befand.

Die Obernburger Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Am Montag, zwischen 08:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde im Bereich Ahornweg/Berthold-Schlotzhauer-Straße ein geparkter schwarzer BMW angefahren.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Mittwoch, zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr, wurde in der Langen Straße ein dort geparkter Skoda Fabia im Bereich der Beifahrerseite angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, im Zeitraum von 01:30 Uhr bis 10:30 Uhr, wurde im Oberen Neuen Weg ein geparkter VW Tiguan massiv im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.