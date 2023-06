AMPFING, LKR. MÜHLDORF. Unter anderem 800 Gramm Amphetamin, knapp 500 Stück Ecstasy sowie 125 Gramm Haschisch wurden bei einem 28-Jährigen nach einem Bedrohungseinsatz am Dienstag, 6. Juni 2023, aufgefunden und sichergestellt. Der 28-Jährige wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Dienstagnachmittag (06. Juni 2023) wurden mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Mühldorf gegen 13.30 Uhr nach Ampfing in die Kraiburger Straße entsandt, da es dort zu einer Bedrohung gekommen war.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden in der Wohnung unter anderem 800 Gramm Amphetamin, knapp 500 Stück Ecstasy, 125 Gramm Haschisch sowie Mobiltelefone und Betäubungsmittelutensilien festgestellt. Alle Gegenstände waren im Besitz des 28-jährigen Aggressors und wurden sichergestellt.

Aufgrund der großen Betäubungsmittelmenge wurden unmittelbar die Beamten des Rauschgiftkommissariats der Kriminalpolizeistation Mühldorf hinzugezogen, welche gemeinsam mit dem Beamten der Polizeiinspektion Mühldorf die weiteren Maßnahmen durchführten.

Auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde Haftantrag gegen den 28-jährigen Wohnsitzlosen gestellt. Gegen die Festnahme leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten mit mehreren unflätigen Wörtern und Gesten.

Er wurde am heutigen 7. Juni dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mühldorf vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaft Traunstein und das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat 4 der Kriminalpolizeistation Mühldorf.