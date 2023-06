Wartehäuschen an Bahnhof beschädigt - Jugendgruppe von Zeugen entlastet - Wer kann weitere Hinweise geben?

KLINGENBERG, LKR. MILTENBERG. Wie bereits berichtet wurde die Polizei Miltenberg am frühen Dienstagmorgen wegen lärmender Jugendlicher am örtlichen Bahnhof verständigt. Die Streife konnte die Jugendlichen antreffen und musste eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Nach dem veröffentlichten Zeugenaufruf meldete sich ein Mann, der die Heranwachsenden entlasten konnte. Die Polizei ermittelt weiter.

Die Mitteilung über den Lärm erreichte die Polizei um 00:40 Uhr. Die kurze Zeit später am Bahnhof eintreffende Streife traf auf drei Jugendliche, die laute Musik hörten. In der Nähe erblickten die Beamten jedoch auch eine eingeworfene Scheibe eines Wartehäuschens.

Nun suchen die Polizisten nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Die dreiköpfige Gruppe hatte bestritten etwas damit zu tun zu haben. Ein Zeuge konnte die Jugendlichen entlasten, nachdem er die Pressemeldung gelesen hatte und sich daran erinnern konnte, bereits am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr den Schaden an dem Wartehäuschen gesehen zu haben.

Die Polizei ermittelt weiter und hofft auf weitere Hinweise zu dem noch unbekannten Verursacher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Offensichtlich Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag offenbar die Vorfahrt eines Pedelec-Fahrers missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer musste ins Krankenhaus.

Dem Sachstand nach war die 40-Jährige kurz vor 15:00 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Pestalozzistraße unterwegs, als ein 83-Jähriger mit seinem Pedelec auf die Straße einbog. Offensichtlich übersah die Frau den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. In der Folge kam es zur Kollision, bei der sich der Radfahrer glücklicherweise nur leicht verletzte. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Montagabend, 17:15 Uhr, und Dienstagmorgen, 05:20 Uhr, hat ein Unbekannter jeweils ein amtliches Kennzeichen von zwei Pkws entwendet. Die Fahrzeuge standen dabei in unmittelbarer Nähe zueinander in der Anne-Frank-Straße.

JOHANNESBERG, OT BREUNSBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Montag, 00:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, wurde ein Pkw-Anhänger möglicherweise mutwillig beschädigt. Der Hänger war in einem Hof in der Frankenstraße abgestellt.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag kam es zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein schwarzer VW am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Das Auto stand in der Zeit in der Hauptstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag kam es zwischen 09:25 Uhr und 11:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Marktplatz. Hierbei wurde ein dort geparkter, grauer Mini One angefahren.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Freitags kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Gelände in der Emmy-Noether-Straße, bei der die Gebäudefassade beschädigt wurde. Der Unfall, der vermutlich beim Rangieren passiert ist, kann zeitlich nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

OBERNBURG, OT EISENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde zwischen 11:30 Uhr und 21:00 Uhr ein schwarzer Mercedes C220 angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand in der Wiesentalstraße geparkt.

OBERNBURG, LKR. MILTENBERG. Bereits am Freitag hat ein unbekanntes Fahrzeug das Metallgeländer des Rot-Kreuz-Ladens in der Römerstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Zum Unfall muss es zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr gekommen sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.