REGENSBURG. Am Mittwoch, den 6. Juni 2023, ereignete sich in Regensburg ein Raubdelikt zum Nachteil eines 21-jährigen Mannes. Die Regensburger Polizei konnte drei mutmaßliche Täter festnehmen und prüft mögliche Tatzusammenhänge zu zurückliegenden Taten.

Kurz nach 03.00 Uhr waren die drei Jugendlichen im Alter von 14, 15 und 16 gemeinsam in der Obermünsterstraße in Regensburg unterwegs. Dort sprachen sie einen 21-jährigen Mann an, der sich zu diesem Zeitpunkt zusammen mit einem Freund am Nachhauseweg befand. Im weiteren Verlauf schlug der 15-jährige Jugendliche dem 21-jährigen Geschädigten den Geldbeutel aus der Hand. Daraus nahm er Bargeld im zweistelligen Bereich, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Der geschädigte 21-Jährige, der dabei leicht verletzt wurde, erlangte das Geld zurück. Das Täter-Trio ergriff nach der Tat die Flucht.

Den sogleich alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Regensburg Süd gelang es, die drei Tatverdächtigen im Zuge der Fahndungsmaßnahmen innerhalb kürzester Zeit festzunehmen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernimmt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Das Trio wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache der Staatsanwaltschaft Regensburg wieder entlassen.