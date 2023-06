904. Verkehrsunfall; Insassin eines Pkw wird beim Aussteigen schwer verletzt – Fürstenried

Am Dienstag, 06.06.2023, gegen 08:25 Uhr, fuhr ein 45-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW auf der Appenzeller Straße. Auf Höhe der Zuger Straße hielt der 45-Jährige den Pkw am rechten Fahrbahnrand an, um seine 34-jährige Ehefrau aussteigen zu lassen.

Nach dem Anhalten wollte der 45-Jährige einem nachfolgenden Pkw mehr Platz verschaffen und fuhr ein Stück nach vorne. Hierbei bemerkte der 45-Jährige nicht, dass seine Ehefrau bereits die Fahrzeugtür geöffnet hatte und mit einem Bein ausgestiegen war. In der Folge geriet der Fuß der 34-Jährigen unter das Hinterrad des Fahrzeugs. Sie wurde hierbei schwer verletzt und musste durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

905. Täterermittlung nach versuchtem Einbruch in Geschäft – Neuperlach

-siehe Medieninformation vom 08.08.2022, Nr. 1163

Wie bereits berichtet, hatte am Montag, 08.08.2022, gegen 02.55 Uhr, ein Anwohner den Polizeinotruf 110 darüber verständigt, dass eine Person soeben eine Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen hatte. Anschließend hatte sich die Person unerkannt vom Tatort entfernt.

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Tatverdächtige zwischenzeitlich identifiziert werden. Der Aufenthaltsort des 28-Jährigen polnischen Staatsbürgers ist derzeit nicht bekannt.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geführt.

906. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw – Ottobrunn

Am Dienstag, 06.06.2023, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 14-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem Wolf-Ferrari-Weg in Ottobrunn. Zeitgleich fuhr eine 34-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Pkw Ford auf der Straße „Am Bogen“ in Richtung der Putzbrunner Straße.

Als der 14-Jährige an der Einmündung beider Straßen in die Straße „Am Bogen“ einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der 14-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

907. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 06.06.2023, gegen 21:00 Uhr, bemerkte ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in Fürth in der Schillerstraße einen ihm unbekannten Mann. Dieser hatte auf offener Straße seine Hosen heruntergelassen und vollzog an sich selbst sexuelle Handlungen. Der 28-Jährige informierte den Polizeinotruf 110.

Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 42-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

908. Einbruch in Kindertagesstätte – Aschheim-Dornach

Im Zeitraum zwischen Freitag, 02.06.2023, gegen 16:00 Uhr und Montag, 05.06.2023, gegen 07:10 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Aschheim-Dornach. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und der oder die unbekannten Täter entwendeten einen Möbeltresor und weiteres Bargeld. Der oder die unbekannten Täter konnten sich unerkannt entfernen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Zeisigweg, Amselweg, Feldkirchner Weg (Aschheim-Dornach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

909. Einbruch in sozialer Einrichtung – Ramersdorf

Am Dienstag, 09.08.2022, gegen 21:10 Uhr, stiegen mehrere unbekannte Täter über einen Zaun einer sozialen Einrichtung und versuchten sich Zugang zu verschaffen. Nach Auslösung eines akustischen Alarms flüchteten die Täter.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort geschickt und fahndeten nach den Tätern. Dabei konnten an einer Tankstelle mehrere Jugendliche festgestellt werden, die flüchteten.

Einer der mutmaßlichen Täter konnte festgenommen werden, die übrigen Jugendlichen entkamen unerkannt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 14-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser wurde nach der Sachbearbeitung seiner Mutter übergeben.

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) konnte nun ein weiterer Tatverdächtiger ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 17-Jährigen mit Wohnsitz in München. Beide Tatverdächtige wollten sich im Nachgang nicht zu den Tatvorwürfen äußern.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

910. Einbruch in Mehrfamilienhaus – Haar

Am Dienstag, 06.06.2023, zwischen 12:00 Uhr und 12:50 Uhr, kehrte eine 76-Jährige mit Wohnsitz in München zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zurück. Hierbei stellte sie fest, dass dort eingebrochen worden war. Die 76-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein oder mehrere unbekannte Täter über die Terrassentür Zutritt verschafft hatten. Im Inneren des Hauses wurden alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Nach der Tat konnten der oder die Täter unerkannt den Tatort verlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zunftstraße, Untere Parkstraße, Vockestraße (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

911. Festnahme nach Einbruch in gastronomischen Betrieb – Glockenbachviertel

Am Sonntag, 28.05.2023, im Tatzeitraum von 02:30 Uhr bis 02:50 Uhr, verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter mittels Schlüssel Zutritt in die Räumlichkeiten eines gastronomischen Betriebs und entwendete einen dort verschraubten Wandtresor, in dem sich Bargeld befand.

Nach Sichtung eines Überwachungsvideos konnte der bislang unbekannte Täter sowohl vom kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter (Kommissariat 52 – Einbruchsdelikte) als auch von den Verantwortlichen des gastronomischen Betriebs identifiziert werden. Beamte der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) nahmen den Tatverdächtigen bei Antreffen fest. Es handelt sich um einen 42-Jährigen mit italienischer Staatsangehörigkeit.

Da der Tatverdächtige aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

912. Betrug durch falschen Bankmitarbeiter – Neubiberg

Am Montag, 05.06.2023, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, erhielt ein 94-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, welcher angab, das Konto überprüfen zu wollen. Im weiteren Gesprächsverlauf gab der 94-Jährige seine Kontodaten an den bislang unbekannten Täter weiter.

Kurze Zeit später stellte der 94-Jährige eine unberechtigte Abbuchung in Höhe von mehreren tausend Euro auf seinem Konto fest. Im Nachgang erhielt der 94-Jährige noch einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, welcher ihm mitteilte, dass das Geld wieder auf dem Konto sei. Als dies nicht der Fall war, verständigte der 94-Jährige am darauffolgenden Tag den Polizeinotruf 110.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 77 der Münchner Kriminalpolizei.