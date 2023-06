BAMBERG. Am Dienstag fanden Beamte der Zentralen Einsatzdienste in Bamberg Marihuana im zweistelligen Grammbereich bei einem 20-Jährigen und eine kleine Menge Marihuana bei einem 24-Jährigen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am frühen Dienstagnachmittag, 13.45 Uhr, gerieten zwei Fußgänger in das Visier der Polizeistreife. In der Magazinstraße in Bamberg stoppten die Polizisten die 20 und 24 Jahre alten Männer und führten Personenkontrollen durch. Dabei stießen sie bei beiden Männern auf kleine Mengen Marihuana. Bei den anschließenden, richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen, fanden die Beamten weitere Cannabisprodukte im hohen zweistelligen Grammbereich bei dem 20-jährigen Bamberger und beschlagnahmten diese. In der Wohnung des 24-Jährigen aus Bamberg stießen sie auf Rauschgift-Utensilien, die sie ebenfalls beschlagnahmten. Inzwischen hat die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen übernommen.

Beide Männer müssen sich wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.