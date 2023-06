Am Dienstag, den 06.06.2023, gegen 18:00 Uhr ereignete sich im Gemeindegebiet Riedering ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem eine Fahrradfahrerin von einem Pkw erfasst wurde und im Krankenhaus verstarb.

Eine 84-jährige Dame aus Riedering fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Lauterbacher Straße in Fahrtrichtung Holzen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 30-jährige Rosenheimerin mit ihrem Pkw VW die Lauterbacher Straße in entgegengesetzter Richtung. Als die Fahrradfahrerin nach links in die Falkensteinstraße abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Pkw und wurde von diesem frontal erfasst.

Die 84-jährige Fahrradfahrerin erlitt bei dem Unfall multiple Verletzungen und wurde daher in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo sie schließlich ihren schweren Verletzungen erlag.

Die 30-jährige Pkw-Lenkerin wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.500,- Euro.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein ein Gutachter an die Unfallstelle beordert und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Die Lauterbacher Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.