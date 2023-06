STADTLAURINGEN, OT OBERLAURINGEN, LKR. SCHWEINFURT. Am Dienstagnachmittag bemerkte ein Zeuge einen Brand und verständigte umgehend die Feuerwehr. Das Feuer am Wohnanwesen konnte schnell gelöscht werden. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Unsachgemäß ausgeführte Gartenarbeiten kommen als Ursache in Betracht.

Gegen 15:40 Uhr ging der Notruf in der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der Wanzengasse ein. Auch die Polizei Schweinfurt wurde in der Folge alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren eine starke Rauchentwicklung und auch Flammen aus dem Dachstuhl ersichtlich. Die Einsatzkräfte der örtlichen freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt. Dem Sachstand nach hat das Feuer von einem Nebengebäude des Nachbaranwesens auf das Wohnhaus übergegriffen und dort deutlichen Schaden angerichtet, bevor die Flammen gelöscht werden konnten.

Die Brandursache könnte in unsachgemäß durchgeführtem Abflammen von Unkraut zu suchen sein. Die Ermittlungen hierzu sind jedoch noch nicht abgeschlossen und werden von der Kriminalpolizei Schweinfurt geführt. Die Schadenshöhe ist noch unklar und ebenfalls Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.