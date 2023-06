896. Pressekonferenz

Tötungsdelikt – Untermenzing; Festnahme einer Tatverdächtigen

-siehe Medieninformation vom 15.01.2023, Nr. 75

-siehe Medieninformation vom 20.01.2023, Nr. 121

-siehe Medieninformation vom 29.03.2023, Nr. 518

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, 13.01.2023, nach 14:00 Uhr ein 76-Jähriger in seiner Wohnung tot aufgefunden. Es zeigte sich im weiteren Verlauf, dass das Opfer von einer bislang unbekannten Person getötet wurde.

Die diesbezüglichen Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) des Polizeipräsidiums München geführt. Am Tatort wurden dazu intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. In diesem Rahmen konnte hier ein weibliches DNA-Muster festgestellt werden, das zunächst niemanden zugeordnet werden konnte. Aufgrund der umfangreichen Folgeermittlungen wurde nun die Ermittlungsgruppe “France“ beim Kommissariat 11 gegründet. Im weiteren Verlauf konnte die wahrscheinliche Tatzeit auf Montag, 09.01.2023 in den Vormittagsstunden eingegrenzt werden. Außerdem stellte sich heraus, dass der allein lebende 76-Jährige für Alltagstätigkeiten zum Teil auf die Hilfe von anderen Personen angewiesen war.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde schließlich aus dem erweiterten Bekanntenkreis des Opfers auch eine 51-jährige türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz in München bekannt. Sie bestätigte bei einer ersten Überprüfung eine Bekanntschaft zu dem Opfer über ihren Vater, verweigerte jedoch die freiwillige Abgabe einer DNA Speichelprobe. Am Donnerstag, 01.06.2023 erfolgte bei ihr nun der Vollzug eines erlassenen, richterlichen Beschlusses zur Entnahme und molekulargenetischen Untersuchung einer Blutprobe.

Durch die Rechtsmedizin München wurde nun ein zeitnaher Vergleich mit den offenen Tatortspuren durchgeführt. Dieser Vergleich zeigte, dass die 51-jährige Frau eindeutig Verursacherin tatrelevanter Spuren am Tatort ist. Von Seiten der Staatsanwaltschaft München I wurde daraufhin am Freitag, 02.06.2023 Haftbefehl beantragt, der durch das Amtsgericht München am selben Tag erlassen wurde. Die nunmehr Tatverdächtige wurde konnte in der Folge noch im Laufe des späten Nachmittags des 02.06.2023 durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Moosach festgenommen werden. Die 51-Jährige wurde in die Haftanstalt verbracht und am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Haftfortdauer an, so dass sie sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Die Hintergründe zur Tat bzw. das eigentliche Tatmotiv bedürfen nach wie vor weiterer Ermittlungen. Seitens der Tatverdächtigen werden derzeit keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht. Als mutmaßliche Tatwaffe kommt nach den Ergebnissen der Obduktion in erster Linie ein einseitig geschliffenes Werkzeug, z.B. ein Messer in Betracht.

Die Ermittler suchen dazu immer noch ein fehlendes Mobiltelefon “bea-fon SL 630“ des 76-Jährigen. Zudem wurde bekannt, dass auch seine Armbanduhr vermisst wird, zu der jedoch keine weiteren Informationen vorliegen.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Montag, den 09.01.2023 in den Vormittagsstunden insbesondere im Bereich München Untermenzing Francestraße auffällige Beobachtungen gemacht oder kann etwas zum Verbleib des o.g. Handys, der fehlenden Armbanduhr bzw. zu dem Bekanntenkreis und den Lebensumständen des Opfers sagen?

Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kommissariat 11, EG France, Tel. 089 2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

897. Sportwagenfahrer fährt gegen Hausfassade; drei Personen verletzt – Oberhaching

Am Sonntag, 04.06.2023, gegen 06:10 Uhr, fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Lamborghini Pkw die Staatsstraße M11 von Grünwald kommend in Richtung Oberhaching. Als er in den Kreisverkehr auf Höhe der Raiffeisenallee einfuhr, kam er mehrmals von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und mehrere Grünflächen innerhalb und außerhalb des Kreisverkehrs. Der Lamborghini kam schließlich an der Hausfassade eines dortigen Wohngebäudes zum Stehen.

Durch das Notrufsystem des Pkw wurde ein automatischer Notruf abgesetzt. Die daraufhin eintreffenden Polizeibeamten konnten jedoch keine Personen an der Unfallstelle antreffen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich im Pkw neben dem 21-jährigen Fahrzeugführer noch eine 19-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech sowie eine 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München als Mitfahrerin befanden. Die drei Personen hatten sich jedoch vor Eintreffen der Polizeibeamten von der Unfallörtlichkeit entfernt und sich nach Hause begeben.

Der 21-jährige Fahrzeugführer meldete sich schließlich einige Stunden nach dem Verkehrsunfall bei der Polizei. Durch den Unfall wurden alle drei Insassen leicht verletzt und in verschiedenen Krankenhäusern behandelt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

898. Sexualdelikt – Altstadt

Am Montag, 05.06.2023, gegen 10:15 Uhr, befand sich eine 53-jährige deutsche Staatsangehörige ruhend auf einer Parkbank im Nussbaumpark. Die 53-Jährige verfügt nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland.

Während die 53-Jährige schlief, näherte sich ein 25-jähriger somalischer Staatsangehöriger (ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland) der 53-Jährigen und berührte sie im Intimbereich. Die 53-Jährige wachte hierdurch auf und schrie sofort um Hilfe, woraufhin sich der 25-jährige Tatverdächtige unvermittelt entfernte. Anschließend verständigte die 53-Jährige den Polizeinotruf 110.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten kurze Zeit darauf zur Festnahme des 25-Jährigen. Dieser hatte sich in einem Gebüsch unweit der Tatörtlichkeit versteckt. Er wird heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Die 53-Jährige blieb durch den Übergriff unverletzt. Sie ist aufgrund einer Gehbehinderung an einen Rollstuhl gebunden.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

899. Brand in Schule – Nymphenburg

Am Samstag, den 03.06.2023, gegen 00:10 Uhr, verständigte ein Anwohner den Notruf, da er Brandgeruch aus einer nahegelegenen Schule wahrnahm.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnte eine massive Rauchentwicklung im Inneren des Schulkomplexes festgestellt werden, woraufhin die Schule von Einsatzkräften der Feuerwehr betreten wurde. Der Brand wurde in einem Nebenraum entdeckt und konnte durch die Feuerwehreinsatzkräfte zügig gelöscht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10.000 €. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

900. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Altstadt

Am Freitag, 02.06.2023, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München vor seiner Haustür von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Diese gaben sich als Handwerker aus, welche die Wasserleitung im Haus überprüfen müssten.

Der 82-Jährige ging mit einem Täter in seine Wohnung, der andere verblieb im Hausflur. Während der vermeintlichen Überprüfung kümmerte sich der 82-Jährige um seine Katzen in der Wohnung. Der Täter in der Wohnung gab an, sich noch um andere Wohnungen kümmern zu müssen und danach zurückzukehren.

Erst einige Zeit später fiel dem 82-Jährigen auf, dass seit dem Besuch der angeblichen Handwerker seine Geldtasche mit einem dreistelligen Betrag verschwunden war. Erst am Montag, 05.06.2023, entschied er sich, den Polizeinotruf 110 zu verständigen und Anzeige zu erstatten.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Prälat-Zistl-Straße, Rosental und St.-Jakobs-Platz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

901. Versuchter Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Obermenzing

Am Montag, 05.06.2023, gegen 14:30 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Mann bei einer 85-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab an, für eine Baustelle in der Nähe zu arbeiten. Weiter erzählte er, dass es auf der Baustelle zu einem Wasserrohrbruch kam, so dass der Mann nun im Keller der Seniorin den Druck ablassen müsste.

Die 85-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung und ging mit ihm in den Keller. Nachdem der unbekannte Mann das Wasser etwas laufen ließ, kam ein Angehöriger der Seniorin zufällig hinzu. Der unbekannte Täter entfernte sich umgehend.

Die 85-Jährige informierte sofort den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Es entstand kein Vermögensschaden.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Im Wismath, Feinhalsstraße, Wöhlerstraße, Mergenthaler Straße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

902. Wohnungsbrand; mehrere Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 05.06.2023, gegen 18:50 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses Brandgeruch im Haus und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Als diese kurz darauf zusammen mit mehreren Polizeistreifen am Einsatzort eintraf, konnte festgestellt werden, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand stand.

Der 56-jährige Bewohner der brennenden Wohnung und drei weitere Bewohner anderer Wohnungen in dem Anwesen konnten durch die Einsatzkräfte ins Freie gebracht werden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden alle vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr gelöscht. In der brennenden Wohnung waren zum Zeitpunkt der Löscharbeiten keine Personen anwesend, jedoch konnte darin ein Hund nur noch tot aufgefunden werden. Aufgrund der Schäden durch die massive Rauchentwicklung sind sämtliche Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Durch den Brand entstand Sachschaden in vermutlich sechsstelliger Höhe.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

903. E-Scooterfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle durch Flucht zu Fuß und kann kurz darauf festgenommen werden – Laim

Am Montag, 05.06.2023, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Fürstenrieder Straße. Auf Höhe der Guardinistraße wollten ihn Polizeibeamte anhalten, um ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Die Beamten wollten den 14-Jährigen dann festhalten, weil er die Anweisungen ignorierte und davonfahren wollte. Er riss sich schließlich los und flüchtete zu Fuß. Der 14-Jährige versuchte in einen Bus der Münchner Verkehrsgesellschaft zu flüchten, konnte dort aber durch die Polizeibeamten angehalten werden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich, dass der 14-Jährige kurz zuvor noch Drogen konsumiert hatte und daher unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Bei einer Durchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde der 14-Jährige an seiner Wohnadresse an die Erziehungsberechtigten übergeben und entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.