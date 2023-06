FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Samstagmorgen, 3. Juni 2023, kontrollierten Polizeibeamte der Bundespolizei einen Autofahrer in Freilassing. Weil der Mann keine Fahrerlaubnis hat, mutmaßlich unter Drogeneinfluss fuhr, Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten leistete und zudem Kokain besaß, wurde er festgenommen. Der Ermittlungsrichter erließ tags darauf Haftbefehl, der 51-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Gegen 05.15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizeiinspektion Freilassing am Samstagmorgen (03.06.2023) einen Pkw-Fahrer in der Münchener Straße in Freilassing. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Fahrer, ein 51-jähriger Freilassinger, keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Mann leistete bei den Maßnahmen der Polizisten Widerstand und wurde festgenommen.

Bei dem Tatverdächtigen wurden knapp 100 Gramm Kokain gefunden und bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung etliche verschreibungspflichtige Medikamente. Alles wurde sichergestellt. Weil es konkrete Anhaltspunkte gab, dass der 51-Jährige den Pkw unter Drogeneinfluss fuhr, wurde bei ihm eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

Die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein stellte einen Haftantrag, weshalb der Tatverdächtige tags darauf von den Rauschgiftfahndern der Kripo Traunstein dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl. Der 51-Jährige kam unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.