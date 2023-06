AMBERG. GERSTHOFEN. LKRS. AUGSBURG. Wie bereits berichtet wurde in der Nacht auf Donnerstag, 1. Juni 2023, Schmuck aus einem Schaufenster in Amberg entwendet. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Es erging Haftbefehl.

Eine Streife der Autobahnpolizei Gersthofen kontrollierte am Donnerstagnachmittag, 1. Juni 2023, also wenige Stunden nach Bekanntwerden des Einbruchs, einen Pkw in Gersthofen. Obwohl der Fahrer keinerlei Dokumente vorweisen konnte und falsche Personalien angab, gelang es den Beamten seine Identität zu ermitteln. Bei ihm handelt es sich um einen 39-jährigen Schweizer. Außerdem fand die Polizei Schmuck, der im Innenraum des Fahrzeuges versteckt war und mehrere tausend Euro wert ist. Dieser stammt aus dem berichteten Einbruch in Amberg. Der Ladeninhaber identifizierte den Schmuck bereits als sein Eigentum und legte entsprechende Belege vor. Der 39-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Zwischenzeitlich erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl. Die Polizei verbrachte den Verdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt.