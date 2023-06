REGENSBURG. Am Samstag, den 3. Juni 2023, gegen 14.15 Uhr, trat ein Mann in einer Regensburger Bäckerei in schamverletzender Weise auf. Ein aufmerksamer Polizeibeamter bemerkte den Exhibitionisten in seiner Freizeit und konnte den Mann vorläufig festnehmen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagnachmittag befand sich ein Oberpfälzer Polizist in seiner Freizeit in einer Bäckerei im ALEX Center in der Hans-Hayder-Str. 2 in Regensburg, als er auf einen Mann aufmerksam wurde. Dieser saß in der Bäckerei und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Der Polizist, der den Vorfall bemerkte, nahm den 55-jährigen Mann daraufhin vorläufig fest und alarmierte eine sich im Dienst befindliche Streifenbesatzung. Zum Tatzeitpunkt befand sich ein bislang unbekanntes Mädchen möglicherweise in Sichtweite des 55-Jährigen. Ob sie die Handlungen gesehen hat, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

circa 5-6 Jahre alt

helle Haut

braune Haare (Pferdeschwanz)

Bekleidung: helles Oberteil

Gegen den festgenommenen Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren seitens der Kriminalpolizei Regensburg geführt. Zur Fallklärung bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise auf das Mädchen geben können oder in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/5062888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden. Jeder kleine Hinweis kann von Bedeutung sein.