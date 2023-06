REGENSBURG. In den frühen Sonntagmorgenstunden, des 4. Juni 2023, wurde in einer Parkanlage in Regensburg ein 33-Jähriger von drei Männern angegangen und sein Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 03.00 Uhr gingen drei bislang unbekannte Täter einen Regensburger in der Parkanlage an der Ostenallee körperlich an und entwendeten ihm sein mitgeführtes Bargeld. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber unerkannt in Richtung Dachauplatz. Die drei Männer wurden jeweils als dunkelhäutig, im Alter von circa 35 Jahren und circa 170 cm groß beschrieben.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte unter 0941/506-2888.