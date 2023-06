POCKING/HAIDHÄUSER, LKR. PASSAU. Am 03.06.2023 wurden Beamte der Polizeistation Pocking an einen Baggersee in Haidhäuser gerufen, da ein Mann vor den Augen weiterer Anwesender an seinem Glied hantiert haben soll.

Der Notruf ging gegen 16.00 Uhr bei der Polizeieinsatzzentrale in. Noch bevor es dem Mann möglich war, den Bereich des Baggersees zu verlassen, konnte er von den Einsatzkräften festgestellt werden. Der 68-jährige Mann aus Österreich soll vor den Augen von vier Seebesucherinnen im Alter zwischen 11 und 21 Jahren an seinem Glied manipuliert haben, während er nackt am Uferbereich des Sees lag.

Die Ermittlungen zu den sexuellen Handlungen des Mannes vor den Besucherinnen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 68-jährige Österreicher entlassen. Er muss sich nun für seine exhibitionistischen Handlungen nach dem Strafgesetzbuch verantworten.

Veröffentlicht: 05.06.2023, 13.52 Uhr