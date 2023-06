1086 - Trickdiebe unterwegs

Neusäß - Eine 62-jährige Frau kaufte am Samstag in einem Discounter an der Lohwaldstraße ein. Sie stellte ihre Tasche mit den Waren in den Einkaufswagen. Am Backstand stieg ihr eine Frau auf den Fuß. Durch diesen Vorfall wurde die 62-jährige abgelenkt. Dies nutzte der Begleiter der unbekannten Frau aus, griff in die Handtasche und entwendete ihre Geldbörse. Der Diebstahl ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Am nächsten Tag fand ein Spaziergänger sämtliche Papiere der 62-jährigen in einer Hecke im Augsburger Stadtteil Bärenkeller wieder auf. Der Geldbeutel und 80,- € Bargeld blieben verschwunden.

1087 - Brennende Gasflasche setzt Hausfassade in Flammen

Dillingen - Am 04.06.2023 gegen 11.30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz im Ortsteil Donaualtheim. Nachdem beim Grillen im Garten eines Mehrfamilienhauses festgestellt wurde, dass das Gas zur Neige ging, wollte ein 30-Jähriger eine neue Gasflasche anschließen.

An der neuen Gasflasche befand sich offenbar ein defektes Ventil, so dass sich am austretenden Gas eine Stichflamme entzündete, die daraufhin auf die Hausfassade und einen Holzbalkon übergriff. Der 30-Jährige wurde durch die Stichflamme am Arm verletzt und musste mit Brandwunden ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Feuerwehren aus Dillingen, Schretzheim und Donaualtheim, die mit über 30 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

1088 - Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg am vergangenen Wochenende

BAB Autobahn 8/ Bundesstraße 300/ Bundesstraße 2 - Am vergangenen Wochenende (03.06.2023 bis 04.06.2023), führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg mehrere Geschwindigkeitsmessungen auf den Bundesstraßen sowie auf der Autobahn im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord durch.

Insgesamt wurden rund 40.000 Fahrzeuge gemessenen. Dabei wurden 500 Autofahrende im Anzeigenbereich gemessen. Die Polizei leitete gegen alle Personen ein Bußgeldverfahren ein. 77 der Autofahrenden müssen darüber hinaus mit einem Fahrverbot rechnen. Mehrere Verkehrsteilnehmer fuhren teils mit der Doppelten als der erlaubten Geschwindigkeit.

Die traurigen Höchstwerte der einzelnen Kontrollstellen lauten:

Im Bereich der Bundesstraße 2, auf Höhe Allmannshofen , wurde ein Mann mit seinem Auto mit 240 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen.

, wurde ein Mann mit seinem Auto mit 240 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen. Auf der Bundesstraße 300, Am Sandberg , wurde ein Auto mit 140 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Die Polizei leitete gegen die beiden Fahrer ein Bußgeldverfahren ein. Diese erwartet eine Geldbuße von 600 Euro, 2 Punkte im Zentralregister und 2 Monate Fahrverbot.

, wurde ein Auto mit 140 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Die Polizei leitete gegen die beiden Fahrer ein Bußgeldverfahren ein. Diese erwartet eine Geldbuße von 600 Euro, 2 Punkte im Zentralregister und 2 Monate Fahrverbot. Auf der BAB Autobahn 8 gilt im Abschnitt von Neusäß bis Friedberg von 06:00 – 20:00 Uhr eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Am Sonntag wurde ein Mann mit seinem Auto in Richtung München mit 230 km/h gemessen.

Die Polizei leitete auch hier ein Bußgeldverfahren ein. Den Mann erwartet eine Geldbuße von 700 Euro, 2 Punkte im Zentralregister und 3 Monate Fahrverbot.

1089 - Unfallflucht in Schwabmünchen

Schwabmünchen - Gestern (04.06.2023) war um 13:53 Uhr der Fahrer eines roten Renault Clio auf der Verbindungsstraße A16 von Leuthau in Richtung Schwabmünchen unterwegs.

Kurz nach dem Leuthauer Berg kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte und nicht mehr rechtzeitig einscherte. Dadurch berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge. An dem Renault Clio entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der entgegenkommende Fahrzeugführer fuhr, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen, in Richtung Leuthau davon. Bei dem Fahrzeug des Unfallflüchtigen dürfte es sich um einen silbernen Ford, möglicherweise das Modell Fiesta oder B-Max, gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten sich unter 08232/9606-0 an die Polizeiinspektion Schwabmünchen zu wenden.

1090 - Fahrradfahrer übersieht Pkw

Pöttmes (OT Echsheim) - Am 04.06.23, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer von Echsheim kommend die Kühnhauser Straße in Richtung Kreisstraße AIC 27.

Beim Überqueren der AIC 27 übersah der Fahrradfahrer einen vorfahrtsberechtigten Pkw. Trotz einer Vollbremsung erfasste der 66-jährige Pkw-Fahrer den Radler, wodurch dieser zunächst auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Durch die Kollision zog sich der Fahrradfahrer mittelschwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg.

Der Sachschaden am Fahrrad sowie am Pkw beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

1091 - Falschparker an den Badessen

Augsburg / Königsbrunn / Ilsesee / Auensee - Das schöne Wetter führte zu einer starken Auslastung der beiden Badeseen. Da derzeit am Ilsesee ein Teil des Parkplatzes bis Ende Juni wegen Bauarbeiten gesperrt ist, kam es zu einer großen Anzahl an Parkverstößen.

Die Polizei bittet darum, bei der Anreise zu den Badeseen auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen. Bei Behinderung der Rettungszufahrten werden Falschparker kostenpflichtig abgeschleppt.