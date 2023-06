888. Versuchter Raub auf Taxifahrer – Feldkirchen

Am Montag, 05.06.2023, gegen 01:45 Uhr, bestieg ein bislang unbekannter Mann am Orleansplatz das Taxi eines 50-Jährigen mit Wohnsitz in München. Das Fahrziel war der S-Bahnhof Feldkirchen.

Nachdem sie dort angekommen waren, wollte der Taxifahrer das Fahrgeld kassieren. Der unbekannte Fahrgast stieg ohne Bezahlung aus dem Taxi. Der Taxifahrer stieg ebenfalls aus, da er den Eindruck hatte, dass der Mann ohne zu zahlen flüchten wolle.

Der Fahrgast zog daraufhin plötzlich einen messerähnlichen Gegenstand hervor, hielt diesen in Richtung des Taxifahrers und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als ein Pkw an der Tatörtlichkeit vorbeikam, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Taxifahrer wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Der 50-jährige Taxifahrer verständigte den Polizeinotruf 110. Eine polizeiliche Sofortfahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre alt, 185-190 cm groß, schlank, sprach akzentfrei Deutsch; schwarze Kapuzenpulli, trug weiße FFB-2-Maske

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofes Feldkirchen, Velaskostraße, Raiffeisenstraße, Sonnenstraße und Bahnhofsstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

889. Größerer Polizeieinsatz – Schwabing

Am Sonntag, 04.06.2023, gegen 22:55 Uhr, wurde die Münchner Polizei über den Notruf 110 zu einem gastronomischen Betrieb im Englischen Garten gerufen. Dort war es im Vorfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Vor Ort wurden mehrere Personen festgestellt. Zwei weitere mutmaßlich unbekannte Beteiligte der Auseinandersetzung hatten die Örtlichkeit jedoch bereits vor Eintreffen der Polizeibeamten verlassen.

Ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München sowie ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in Österreich wurden jeweils leicht verletzt. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Die fortlaufenden Ermittlungen werden durch das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) geführt.

890. Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft – Nymphenburg

Im Zeitraum von Samstag, 03.06.2023, 20:15 Uhr, bis Sonntag, 04.06.2023, 06:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in Nymphenburg.

Der unbekannte Täter verschaffte sich anschließend Zugriff zur Kasse sowie einem Tresor und entwendet das darin befindliche Bargeld. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Margarete-Banzi-Straße, Rosa-Bavarese-Straße und Wotanstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

891. Einbruch in Einfamilienhaus – Maxvorstadt

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 01.06.2023, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 04.06.2023, 11:00 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zunächst auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und gelangten auf das Vordach. Hier verschafften sie sich schließlich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam weitere Gegenstände. Anschließend entfernten sie sich unerkannt. Der konkrete Schaden kann bislang noch nicht benannt werden.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Königinstraße, Veterinärstraße und Kaulbachstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

892. Einbruch in Einfamilienhaus – Bogenhausen

Im Zeitraum von Sonntag, 28.05.2023, 10:30 Uhr, bis Sonntag, 04.06.2023, 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Bogenhausen. Mutmaßlich verwendeten sie hierzu eine mitgebrachte Leiter, um auf den Balkon des Anwesens zu gelangen.

Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lamontstraße, Cuvilliéstraße und Holbeinstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

893. Mehrere Brandfälle – Stadtgebiet München

Fall 1: Versuchte schwere Brandstiftung (Obergiesing)

Am Freitag, 02.06.2023, wurde gegen 18:50 Uhr, Brandalarm in einem Zellentrakt in einer Justizvollzugsanstalt ausgelöst.

Zeitgleich drückte ein 24-jähriger Häftling, der sich in einer Einzelzelle in Untersuchungshaft befand, den Alarmknopf. Bei Eintreffen der alarmierten Justizbeamten wurde der 24-jährige Insasse aus der verqualmten Zelle evakuiert. Er erlitt Brandverletzungen im Kopfbereich und wurde der Krankenstation der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Brandherd war eine entzündete Bettdecke, die mittels Wasser durch die Justizbeamten gelöscht werden konnte. Der Sachschaden an der Bettdeckung, der Matratze und dem Fußboden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Gegen den 24-Jährigen wird wegen des Verdachts einer versuchten schweren Brandstiftung ermittelt.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Fall 2: Zimmerbrand (Sendling)

Am Sonntag, 04.06.2023, bemerkte ein Anwohner eines einstöckigen Mehrfamilienhauses in Sendling kurz nach 03:00 Uhr Brandgeruch. Zugleich löste ein Rauchmelder aus.

Der Anwohner konnte die Wohnung allein verlassen und verständigte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stand das Zimmer bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr komplett gelöscht werden.

Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die betroffene Wohnung brannte komplett aus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen. Mit derzeitigem Stand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Fall 3: Balkonbrand (Schwabing)

Am Sonntag, 04.06.2023, gegen 15:15 Uhr, wurde dem Notruf der Münchner Feuerwehr Rauch von einem Balkon in einem mehrstöckigen Wohnanwesen in Schwabing gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Balkon im fünften Stock Obergeschoss bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte von dort auf den Wohnraum übergegriffen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung waren zum Einsatzzeitpunkt nicht in der Wohnung.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Fall 4: Carportbrand (Gauting)

Am Samstag, 03.06.2023, gegen 15:40 Uhr, geriet ein Carport mit zwei dort geparkten Pkw aus bislang unbekannter Ursache in Brand und wurde vollständig zerstört. Die neben dem Carport geparkte Vespa wurde ebenfalls zerstört. Personen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache, zu der derzeit jegliche Hinweise fehlen, hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zumpestraße (Gauting/Stockdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

894. Reitunfall aufgrund eines freilaufenden Hundes; eine Person verletzt – Englischer Garten

Am Sonntag, 04.06.2023, gegen 10:10 Uhr, befand sich eine 71-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit ihrem Hund im Englischen Garten.

Zeitgleich führte eine Streife der Polizeiinspektion Reiterstaffel München auf der als Reitwiese ausgewiesenen Örtlichkeit im Nordteil des Englischen Gartens Übungsritte durch.

Der Mischlingshund der 71-Jährigen lief unvermittelt laut bellend in Richtung des Polizeipferdes („Naxos“, Warmblut). Das Pferd erschrak sich und warf die Polizeibeamtin ab. Durch den Sturz wurde die Polizeireiterin leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Streifenkollege blieb unverletzt und kümmerte sich um die Versorgung von Naxos.

Der im gesamten Englischen Garten geltenden Anleinpflicht für Hunde kam die 71-Jährige nicht nach. Gegen sie wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

895. Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw; eine Person verletzt – Sendling

Am Sonntag, 04.06.2023, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Honda Roller, auf der Brudermühlstraße in Richtung Resi-Huber-Platz. Um einen Linienbus zu überholen, wechselte er auf Höhe Thalkirchner Straße auf den Linksabbiegerstreifen, beabsichtigte aber dennoch den Kreuzungsbereich geradeaus zu überqueren.

Zeitgleich wollte der entgegenkommende Opel Pkw, geführt von einem 34-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau nach links in die Thalkirchner Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 58-Jährige stürzte durch den Unfall und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Fahrer des Opel Pkw blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.