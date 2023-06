PASSAU. Am 03.06.2023 konnte eine Anwohnerin einen Graffiti-Sprayer beobachten, als dieser gerade eine Hausfassade in der Lederergasse ansprühte. Als der unbekannte Täter angesprochen wurde, ergriff er unerkannt die Flucht.

Die Anwohnerin informierte gegen 22.45 Uhr die Polizeieinsatzzentrale, als sie den unbekannten Sprayer feststellte. Dieser konnte unerkannt flüchten und auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Passau nicht mehr angetroffen werden. Während der Anzeigenaufnahme vor Ort konnten weitere Schmierereien mit politisch motiviertem Bezug sowohl in der Lederergasse als auch in der Jahnstraße und Am Severinstor festgestellt werden.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch nicht beziffert werden.

Zeugenaufruf:

Der unbekannte Sprayer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, schlank, er trug eine dunkle Mütze und eine auffällige karierte Jacke.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung vom 03.06.2023 um circa 22.45 Uhr im Bereich der Lederergasse, der Jahnstraße und Am Severinstor geben können, werden gebeten, sich unter der 0851/9511-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 05.06.2023, 12.35 Uhr