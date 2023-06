LANDSHUT. Am vergangenen Freitag, 02.06.2023, gegen 20.00 Uhr, haben Beamte der ZED Landshut in der Nikolastraße die Fahrerin eines Landshuter Mercedes-Benz kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten im Handschuhfach zunächst eine größere Menge Bargeld, das sich bei näherer Inaugenscheinnahme als Falschgeld herausstellte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weiteres Falschgeld. Insgesamt wurden bei der 20-jährigen Frau rund 6000 Euro, sog. „Prop Copies“ sichergestellt. Die Kripo Landshut ermittelt nun gegen die Frau wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Falschgeld.

Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt vor dem Besitz von solchen Banknotenabbildungen

Sogenannte „Prop Copies“ oder „Movie Money“ wird oftmals im Film oder Theater verwendet und weist in der Regel keine Imitation der Sicherheitsmerkmale auf und kann daher leicht durch die Prüfmethode „Fühlen-Sehen-Kippen“ als falsch identifiziert werden. Die Mehrzahl solcher Stücke wird dennoch als grundsätzlich im Zahlungsverkehr verwechselbar eingestuft. Es handelt sich um Reproduktion echter Bankoten mit zusätzlichen textlichen oder bildlichen Veränderungen. Banknotenreproduktionen sind dann Falschgeld, wenn sich mit echtem Geld verwechselt werden können und als echt in den Vekehr gebracht werden oder werden sollen. Das Gesetz sieht dabei empfindliche Strafen für Geldfälschung vor.

Das Phänomen "Falschgeld"

Falschgeld wird oftmals an hektischen oder gut besuchten anonymen Örtlichkeiten in den Verkehr gebracht, denn dort ist Entdeckungsrisiko relativ gering. Grundsätzlich kann einem Falschgeld jedoch überall begegnen, denn es ist nicht immer leicht zu erkennen. Absolute Sicherheit gibt es nur bei Auszahlungen am Geldautomaten.

Tipps der Polizei

Nach Erhalt eines Geldscheines kurze Prüfung

Keine „Geldgeschäfte“ auf der Straße

Sofortige Benachrichtigung der Polizei

Weitere Informationen und Tipps zum Erkennen von Falschgeld finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Veröffentlicht: 05.06.2023, 09.45 Uhr