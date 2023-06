OBEREISENHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am frühen Sonntagabend kam es in einem Keller eines Wohnhauses aus noch ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Hierbei wurden mehrere Menschen verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zur Ursache.

Gegen 17:45 Uhr vernahmen mehrere Anwohner der Gemeinde einen lauten Knall ähnlich einer Explosion. In dem Keller eines Anwesens im Torweg kam es nach noch völlig ungeklärter Ursache zu einer folgenschweren Verpuffung. Hierbei zog sich ein 48-Jähriger schwere Verbrennungen zu. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort mit dem Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht. Fünf weitere Personen im Alter zwischen 22 und 68 Jahren mussten bezüglich einer Rauchgasintoxikation ärztlich behandelt werden. Durch die Verpuffung entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Noch am Abend begann die Kriminalpolizei Würzburg mit der Suche nach der Ursache für die Verpuffung, die noch völlig im Dunkeln liegt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.