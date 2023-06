MAINBURG. Am Sonntag, den 04.06.2023 gegen 11:15 Uhr kam es in Mainburg in der Industriestraße zu einem schweren Kranunglück. Ein etwa 30 Meter hoher Baukran fiel um und stürzte auf zwei Industriegebäude.

Verletzt oder gefährdet wurde niemand. Die Gebäude wurden durch den Unfall allerdings stark beschädigt. Teile der Gebäude mussten durch einen Statiker überprüft, gesperrt und teilweise abgestützt werden. Eine auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage wurde beschädigt und es kam zu Kurzschlüssen und Rauchentwicklung. Ein Gebäudebrand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren verhindert werden. Der Baukran ist komplett zerstört worden. Warum der Baukran zu Fall kam, ist bislang noch nicht geklärt. Erste Hinweise lassen auf ein Absacken des Untergrunds als mögliche Ursache schließen. Der Kran stand aufgrund von Dacharbeiten schon seit ein paar Wochen am Standort. Genaueres zur Unglücksursache werden aber erst die folgenden Untersuchungen ergeben.

Die Schadenshöhe beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge, auf einen mittleren einstellen Millionenbetrag.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren Mainburg und Sandelzhausen noch eine Drohne der Abensberger Feuerwehr, sowie das THW Kelheim und Freising. Die Sicherungsarbeiten an den Gebäuden laufen aktuell noch.

