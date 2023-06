NEU-ULM. Am Vormittag des 04.06.23 wurde eine zunächst unbekannte Rauchentwicklung an einem Theater im sog. „Vorfeld“ in Neu-Ulm festgestellt. Nach Eintreffen der Feuerwehr Neu-Ulm konnte ein Brand in einer Büroeinheit mit massiver Verrauchung im gesamten Gebäude lokalisiert werden. Der Feuerwehr gelang es jedoch den immer wieder aufflammenden Brand im Gebäude zu löschen. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird derzeit auf 400 000 Euro geschätzt.

Die ersten Ermittlungen übernahmen die Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Kriminaldauerdienst Memmingen. (KPI Memmingen – KDD)