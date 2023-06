SCHÖNAU AN DER BREND, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Sonntagmittag verunfallte ein 44-jähriger Motorradfahrer und erlag seinen schweren Verletzungen wenig später in einer Klinik. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale ermittelt zur Unfallursache.

Gegen 11:00 Uhr war eine Gruppe aus sechs Motorradfahrern zusammen auf der Kreisstraße (K NES 7) von Burgwallbach in Richtung Schönau unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 44-Jähriger aus der Kolonne plötzlich mit seinem Kraftrad nach rechts ins Bankett und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Durch den Sturz zog sich der Harley-Fahrer schwere Verletzungen zu und wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Dort erlag der Mann wenig später seinen schweren Verletzungen. Den anderen fünf Motorradfahrern wurde psychologische Hilfe angeboten.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Die Kreisstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.