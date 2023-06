882. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw – Neuperlach

Am Freitag, 02.06.2023, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz im Rems-Murr-Kreis in einem Kleintransporter Peugeot auf der Putzbrunner Straße in stadteinwärtige Richtung. Zeitgleich fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf einem Pedelec auf dem Radweg der Putzbrunner Straße ebenfalls in stadteinwärtige Richtung.

An der Kreuzung zum Karl-Marx-Ring wollte der 48-Jährige rechts auf diesen einbiegen. Der 47-Jährige wollte die Kreuzung geradeaus überqueren. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 47-Jährige stürzte dabei mit dem Fahrrad und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

883. Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden – Schwabing-Freimann

Am Freitag, 02.06.2023, gegen 11:50 Uhr, meldeten mehrere Bürger dem Polizeinotruf, dass an der Kreuzung Ungererstraße und Föhringer Ring die Geschwindigkeitsüberwachungssäule umgefahren wurde und auf dem linken Fahrstreifen des Föhringer Rings läge.

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr zuvor in einem möglicherweise blauen Fahrzeug den Föhringer Ring in Richtung der Effnerstraße.

Nach dem Unfall entfernte er sich in unbekannte Richtung, ohne der gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, den Unfall zu melden.

Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

884. Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Kraftrad; eine Person verletzt – Feldkirchen

Am Freitag, 02.06.2023, gegen 18:45 Uhr, fuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Pkw Opel die Jahnstraße in Feldkirchen in Richtung der Oberndorfer Straße. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad Honda auf der Oberndorfer Straße in Richtung der Hohenlindner Straße.

Der 69-Jährige wollte nach rechts in die Oberndorfer Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 22-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 22-Jährige zu Boden stürzte. Der 22-Jährige erlitt bei der Kollision Verletzungen und musste durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 69-Jährige wurde leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

885. Fahrer eines Kleinkraftrads entzieht sich einer Verkehrskontrolle und kommt zu Sturz; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Samstag, 03.06.2023, gegen 02:30 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München auf einem Kleinkraftrad Surron auf der Berg-am-Laim-Straße in stadtauswärtige Richtung. Zu dem Zeitpunkt befand sich auch eine Polizeistreife in diesem Gebiet.

Die Polizeibeamten wurden auf den 23-Jährigen aufmerksam, da dieser mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Er sollte aus diesem Grund einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 23-Jährige missachtete sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizeistreife.

An der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte der 23-Jährige nach rechts in diese abbiegen und kam dabei zu Sturz. Dabei verletze er sich, musste aber nicht ärztlich behandelt werden.

Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kleinkraftrad und der Führerschein des 23-Jährigen wurden sichergestellt. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen eines verbotenem Kraftfahrzeugrennens. Nach erfolgter Anzeigenerstattung wurde er vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

886. Größerer Polizeieinsatz – Au

Am Samstag, 03.06.2023, gegen 21:45 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München am Isarufer auf Höhe der Maximiliansbrücke. Gegenüber auf der Schwindinsel befand sich zeitgleich eine Gruppe von drei Männern.

Diese sahen wie der 29-Jährige sehr nah am Isarufer stand und drohte in diese hineinzufallen. Die drei Männer begaben sich auf die andere Uferseite und einer aus der Gruppe konnte den mittlerweile in die Isar gefallenen 29-Jährigen aus dem Wasser ziehen. Im Anschluss gab der 29-Jährige an, eine unbekannte Person mit der er zuvor Alkohol konsumiert hatte zu vermissen und diese im Wasser vermutet. Daraufhin alarmierte die Gruppe die Polizei.

Sofort begaben sich über zehn Streifen zum Einsatzort. Der Polizeihubschrauber wurde ebenfalls zur Absuche herangezogen. Nachdem der 29-Jährige im Laufe der Absuche widersprüchliche Angaben machte und auch keine weitere Person im Wasser aufgefunden werden konnte, wurde der Einsatz beendet.

Der 29-Jährige wurde von einem Rettungsdienst aufgrund einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

887. Bedrohung – Pullach

Am Samstag, 03.06.2023, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 37-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Karlsruhe im Bereich des Bahnhofs in Pullach. Dort wartete er zu Fuß an der geschlossenen Schranke. Es kam ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München ebenfalls zu Fuß dazu.

Zwischen dem 37-Jährigen und dem 65-Jährigen kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung aufgrund des nicht angeleinten Hundes des 65-Jährigen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zog der 65-Jährige ein Messer aus der Hosentasche und bedrohte den 37-Jährigen damit. Der 37-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei, während sich der 65-Jährige bereits von der Tatörtlichkeit entfernte.

Sofort wurden über zehn Streifen zum Einsatzort entsandt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 65-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Er wies eine deutliche Alkoholisierung auf. Das Messer wurde sichergestellt.

Er wird nun wegen Bedrohung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach erfolgter Anzeigenerstattung wurde der 65-Jährige vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei.