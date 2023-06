VOHBURG A. D DONAU, OT ROCKOLDING; Am Vormittag des heutigen Tages brannte ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude in Rockolding. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Heute Vormittag wurde gegen 10:40 Uhr der Brand Scheune in der Auenstraße in Rockolding gemeldet. Diese brannte in der Folge komplett nieder. Den alarmierten Kräften der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angebaute Wohnhaus zu verhindern. Hier wurde lediglich eine Außenwand in Mitleidenschaft gezogen.

Fünf Personen wurden aufgrund von leichten Rauchgasvergiftungen ambulant behandelt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Brandursache ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 30.000 Euro beziffert.