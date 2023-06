ROSENHEIM. Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags übergab eine Frau aus Rosenheim am Freitag, 2. Juni 2023, an einen unbekannten Geldabholer. Dass sie Opfer von Betrügern geworden war, bemerkte sie erst später. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in dem Fall und warnt erneut vor der Masche.

Erneut kam es am gestrigen Freitag, 2. Juni 2023, auch im Raum Rosenheim wieder zu einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd warnte zeitgleich davor. In den meisten Fällen reagierten die potentiellen Opfer richtig, indem sie das Telefonat beendeten und die Polizei informierten.

Eine Frau (69) aus Rosenheim wurde jedoch von den perfiden Betrügern um viel Geld gebracht. Sie übergab am frühen Freitagnachmittag in der Rosenheimer Innenstadt an einen unbekannten Mann, der mutmaßlich als Geldabholer für die Betrüger fungierte, Bargeld und Goldschmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Der Abholer verschwand im Anschluss mit der Beute. Zuvor hatten Betrüger die Frau stundenlang am Telefon in Gespräche verwickelt und ihr erzählt, die Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse eine hohe Kaution hinterlegen, um eine Haft abzuwenden.

Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd führt die Ermittlungen in diesem Fall.

Seit langem sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, aber dennoch werden immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: