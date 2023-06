ZAPFENDORF, LKR. BAMBERG. Am Freitag übergab ein Rentnerehepaar aus Zapfendorf Geld an einen falschen Polizeibeamten. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Freitagmittag, gegen 11.30 Uhr rief der angebliche Polizeibeamte bei dem 88 und 86-jährigen Paar an und erzählte die erfundene Geschichte, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall in Italien verursacht. Der vermeintliche Polizist forderte daraufhin eine Kautionszahlung, um einen Gefängnisaufenthalt des Sohnes abzuwenden. Daraufhin übergaben die beiden gutgläubigen Rentner zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr einen Betrag von mehreren zehntauschend Euro an einen unbekannten Geldabholer im Bereich Baumfeld in Zapfendorf.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 175 Zentimeter groß

Etwa 20 Jahre alt

Schlanke Statur

Hellblonde kurze Haare

Bekleidet mit einer kurzen beigen Hose und einem weißen T-Shirt mit Motiv im Brustbereich

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Zeugen, die am Freitagmittag zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Zapfendorf im Bereich Baumfeld gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-491 bei der Kriminalpolizei Bamberg zu melden.

Aktuell verzeichnet die oberfränkische Polizei nahezu wöchentlich Anrufe von Telefonbetrügern. Die Masche ist dabei immer die Gleiche.

Deshalb raten wir: