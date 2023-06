ST2191 / STECHENDORF, LKR. BAYREUTH. Am Freitagabend starb ein 70-jähriger Motorradfahrer bei einem schweren Motorradunfall auf der Staatsstraße 2191 bei Stechendorf.

Am Freitagabend, um 17.13 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2191 zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 70-jähriger Mann war mit seinem Motorrad, Royal Enfield Himalayan, von Hollfeld in Richtung Plankenfels unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Stechendorf kam ihm ein 52-jähriger Mann in seinem Dacia Duster entgegen. Der 52-Jährige kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Motorrad zusammen. Noch an der Unfallstelle erlag der 70-jährige Motorradfahrer nach vergeblicher Reanimation seinen schweren Verletzungen. Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Staatsstraße für mehrere Stunden gesperrt.