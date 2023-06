Lkrs. Dingolfing-Landau, 94436 Simbach

Am Samstag, den 03.06.2023, gegen 09.20 Uhr, brach an einem Mehrparteienhaus an einem Balkon ein Brand aus. Es entstand ein Schaden nach erster Einschätzung in höhe von ca. 350.000 bis 400.000, - €.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die alarmierten Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Das Feuer griff aber noch auf weitere Balkone, die Fassade und auch auf das Dach über. Hier wurde auch eine PV-Anlage beschädigt. Die Bewohner waren nicht in Gefahr. Verletzte wurden nicht bekannt. Zwei der drei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Landshut mit einem Brandermittler wird die weiteren Ermittlungen führen. Der Brandort wurde hierzu sichergestellt.

