TRAUNSTEIN. Am frühen Samstagmorgen, 3. Juni 2023, brachen mehrere bislang Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Traunsteiner Innenstadt ein, entwendeten Schmuckstücke und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Eine eingeleitete Großfahndung der Polizei erbrachte keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Anwohner hatten sich am frühen Samstagmorgen (03.06.2023) um kurz vor 04.00 Uhr über Notruf bei der Polizeieinsatzzentrale gemeldet und eine eingeschlagene Schaufensterscheibe bei einem Juweliergeschäft in der Maximilianstraße in der Innenstadt von Traunstein gemeldet. Außerdem waren drei dunkel gekleidete Täter beim Weglaufen gesehen worden.

Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe des Fachgeschäfts für Ringe und Schmuck eingeschlagen worden war. Aus dem Geschäft hatten die Täter etliche Schmuckstücke entwendet und waren anschließend zu Fuß in südlicher Richtung (Rosenheimer Straße / Salinenstraße) geflüchtet. Eine genaue Auflistung der erbeuteten Schmuckstücke liegt derzeit noch nicht vor, der Stehlschaden dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Das Tatwerkzeug, der Gullideckel, wurde von den Tätern zurückgelassen und von der Kripo als Beweismittel sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen aus Traunstein, von umliegenden Dienststellen und auch der Bundespolizei beteiligten, blieb leider ohne Erfolg.

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein. Fortgeführt werden die Untersuchungen in den kommenden Tagen von den zuständigen Ermittlern des Fachkommissariats K2.

Von den Tätern ist derzeit bekannt, dass es sich um 3 Personen, vermutlich jüngere Männer handelt, die allesamt schwarz gekleidet waren und Kapuzen trugen.

Die Kripo bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bislang noch nicht von der Polizei befragt wurden, sich unter der Telefonnummer (0861) 9873-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein zu melden. Neben Hinweisen zum Ablauf der Tat und den Tätern ist auch von Interesse, woher der Gullideckel stammt.