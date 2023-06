NEUMARKT-SANKT VEIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am frühen Samstagmorgen, 3. Juni 2023, brach in einem Mehrfamilienhaus in Neumarkt-Sankt Veit ein Feuer aus, welches das Gebäude stark beschädigte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Eine Person erlitt geringfügige Verletzungen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Um kurz vor 02.00 Uhr morgens ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Mitteilung über ein in Brand stehendes Mehrfamilienhaus in der Mittermüllerstraße in Neumarkt-Sankt Veit ein. Rasch waren die alarmierten Feuerwehren aus Eglkofen, Hörbering, Gangkofen, Neumarkt-Sankt Veit, Elsenbach, Mühldorf-Land, Teising und Feichten mit rund 80 Helfern am Einsatzort und übernahmen die Löscharbeiten. Von einem Balkon hatten sich die Flammen bis dahin bereits auf eine Wohnung und den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses ausgebreitet. Die Bewohner hatten sich noch vor Eintreffen der Helfer bereits in Sicherheit bringen können und das Haus verlassen. Lediglich eine Person, ein junger Mann, hatte eine geringfügige Brandverletzung an der Hand erlitten.

Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Mühldorf am Inn übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Traunstein vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache, die in den kommenden Tagen von den Brandfahndern des Fachkommissariats K1 fortgeführt werden. Nach derzeitigem Sachstand dürfte der Ausbruch des Feuers mit dem Betrieb eines Gasgrills auf einem Balkon in Verbindung stehen. Die Untersuchungen hierzu dauern an. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen.