MITTERFELS – LKRS. SR-BOG. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag (03.06.2023) starb im Landkreis Straubing-Bogen ein Mensch, vier weitere wurden zum Teil schwerst verletzt. An der Unfallstelle waren neben drei Rettungshubschraubern eine Vielzahl an Einsatz- und Rettungskräften.

Gegen 00.45 Uhr wurde durch mehrere Notrufe mitgeteilt, dass es auf der Staatsstraße 2140 zwischen Eisenhart und Wollersdorf im Landkreis Straubing-Bogen zu einem schweren Verkehrsunfall kam. In den beiden Pkw, die frontal kollidierten, waren insgesamt fünf Menschen. Derzeit (03.30 h) laufen noch vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang, durch die zuständige Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt.

Ein 18-jähriger Mann aus Straubing verstarb trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Die vier weiteren Personen erlitten zum Teil schwerste Verletzungen und wurden von einem Großaufgebot an Rettungskräften betreut, zur Unfallstelle waren drei Rettungshubschrauber alarmiert worden. Ein 25-jähriger Mann, der sich alleine in seinem Pkw befand, war frontal mit dem Pkw eines 18-Jährigen aus Straubing kollidiert, in diesem Fahrzeug saßen noch drei weitere Personen.

Am Unfallort waren auch Kriseninterventions-Teams sowohl zur Betreuung der Unfallopfer wie auch der Einsatzkräfte eingesetzt. Der Gesamtsachschaden vor Ort wurde durch Polizeibeamte auf vorläufig ca. 80.000 Euro geschätzt.

Veröffentlicht am 03.06.2023 um 04.00 Uhr