Der Chef der Polizei Regenstauf, Erster Polizeihauptkommissar Ludwig Hastreiter (51), begrüßte am Freitag Polizeipräsident Thomas Schöniger (61) und Regenstaufs Bürgermeister Josef Schindler in der Dienststelle an der Bayernstraße. Hastreiter nannte es eine besondere Ehre, dass der erst seit 1. Juni amtierende Polizeipräsident seinen ersten Dienststellenbesuch in Regenstauf abhält. Polizeipräsident Schöniger führte zugleich auch den neuen Vizechef der Polizei Regenstauf, Polizeihauptkommissar Florian Beck (33), in sein Amt ein, das dieser für voraussichtlich ein halbes Jahr im Rahmen eines Personalentwicklungsprogramms für Führungskräfte bekleidet.

In seiner Ansprache vor zahlreichen Angehörigen der Dienststelle betonte Schöniger die hervorragende Leistung der PI Regenstauf in den vergangenen Jahren. Die PI Regenstauf ist für gut 60.000 Einwohner im nördlichen Landkreis Regensburg zuständig und musste im vergangenen Jahr etwa 1100 Straftaten und gut 1300 Verkehrsunfälle bearbeiten. Die Aufklärungsquote liegt deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt bei hervorragenden 69,4%. Der Polizeipräsident dankte den Kolleginnen und Kollegen für die gute Arbeit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger des nördlichen Landkreises. Ebenso wünschte er PHK Florian Beck ein glückliches Händchen für die Amtsgeschäfte in Regenstauf. Auch Regenstaufs Bürgermeister Schindler bedankte sich bei den Polizeibeamtinnen und -beamten für ihren Einsatz zum Wohle der Bevölkerung und gratulierte Schöniger und Beck zu ihren neuen Ämtern.

Vita Florian Beck

Florian Beck begann seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei im März 2009 mit dem Studium an der damaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege - Fachbereich Polizei. Nach Abschluss des Studiums und Ernennung zum Polizeikommissar wurde er ab 2012 als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion 24 in München-Perlach eingesetzt. Im Jahr 2014 wechselte Beck zur Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium München und plante dort Polizeieinsätze anlässlich von Staats- und Arbeitsbesuchen der Bayerischen Staatsregierung und größere Verkehrseinsätze. 2016 erfolgte die Versetzung des gebürtigen Oberpfälzers zur Polizeiinspektion Kelheim in Niederbayern. Dort wurde er ebenfalls mit Führungsaufgaben betraut und vor allem in der Einsatzplanung verwendet. 2018 wechselte Florian Beck nach Regensburg, wo er zunächst als Dienstgruppenleiter bei der PI Regensburg Nord fungierte. Im Sommer 2018 nahm er schließlich das Amt des Pressesprechers beim Polizeipräsidium Oberpfalz auf, das er die vergangenen knapp fünf Jahre ausübte.

Bildunterschrift: v.l.n.r., Erster Bürgermeister Josef Schindler, PHK Albert Brück, PHK Florian Beck, Polizeipräsident Thomas Schöniger, Personalratsvorsitzender EKHK Franz Eichenseher, EPHK Ludwig Hastreiter,

